https://ria.ru/20230521/defolt-1873228815.html
Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США
Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США - РИА Новости, 21.05.2023
Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США
Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга, и что лидеры... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T13:31
2023-05-21T13:31
2023-05-21T13:32
в мире
сша
джо байден
попытки изменить потолок госдолга сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_0:0:3067:1726_1920x0_80_0_0_8f4164101946e7010f9f2bcec1b388b8.jpg
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга, и что лидеры Конгресса согласны с такой необходимостью. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Он добавил, что по пути в США намерен провести разговор со спикером палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. "Наши команды продолжат работу по данной проблеме", - подтвердил президент США. Американский лидер также сообщил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений по урегулированию вопроса достижения потолка госдолга являются "попросту неприемлемыми". Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230516/ssha-1872035241.html
https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873081229_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_88385fc22f81ebee3bbeb750af5729ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Попытки изменить потолок госдолга США
Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США
Президент США Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать наступления дефолта
ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга, и что лидеры Конгресса согласны с такой необходимостью.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
заявила, что команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти
выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.
«
"Республиканцам пора принять тот факт, что двухпартийная сделка, которая учитывала бы лишь их требования, не будет достигнута. Им также придется чем-то поступиться. Лидеры конгресса согласны со мной в том, что дефолт, я повторюсь, дефолт не является допустимым вариантом. И я рассчитываю, что лидеры конгресса будут следовать своим обязательствам", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам участия в саммите лидеров стран G7
в японской Хиросиме
.
Он добавил, что по пути в США намерен провести разговор со спикером палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. "Наши команды продолжат работу по данной проблеме", - подтвердил президент США.
В США заявили о серьезных проблемах, которые произойдут вместо дефолта
Американский лидер также сообщил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений по урегулированию вопроса достижения потолка госдолга являются "попросту неприемлемыми".
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.
Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США