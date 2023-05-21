https://ria.ru/20230521/defolt-1873228815.html

Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США

Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США - РИА Новости, 21.05.2023

Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта в США

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга, и что лидеры... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T13:31

2023-05-21T13:31

2023-05-21T13:32

в мире

сша

джо байден

попытки изменить потолок госдолга сша

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ХИРОСИМА (Япония), 21 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему рассчитывает избежать дефолта из-за неразрешенности проблемы вокруг достижения потолка госдолга, и что лидеры Конгресса согласны с такой необходимостью. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны. Он добавил, что по пути в США намерен провести разговор со спикером палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти. "Наши команды продолжат работу по данной проблеме", - подтвердил президент США. Американский лидер также сообщил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений по урегулированию вопроса достижения потолка госдолга являются "попросту неприемлемыми". Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230516/ssha-1872035241.html

https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html

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в мире, сша, джо байден, попытки изменить потолок госдолга сша