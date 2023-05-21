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Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена - РИА Новости, 21.05.2023
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена
Ситуация с переговорами вокруг госдолга Соединенных Штатов уже влияет на позиции действующего президента страны Джо Байдена в демократической партии и может... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T16:21
2023-05-21T16:21
2023-05-21T16:21
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джо байден
владимир василев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с переговорами вокруг госдолга Соединенных Штатов уже влияет на позиции действующего президента страны Джо Байдена в демократической партии и может негативно отразиться на участии политика в предстоящих президентских выборах в США в 2024 году, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа - Новую Гвинею и возвращается на родину сразу после саммита G7 на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга. Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Он отметил, что предложения, выдвинутые Маккарти, доказывают преимущество республиканцев в переговорах по госдолгу. Эксперт не исключил, что ситуация с госдолгом может привести к конституционному кризису в США.
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сша, джо байден, владимир василев, в мире
США, Джо Байден, Владимир Василев, В мире
Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена
Эксперт Васильев: ситуация с переговорами по госдолгу влияет на позиции Байдена в партии
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с переговорами вокруг госдолга Соединенных Штатов уже влияет на позиции действующего президента страны Джо Байдена в демократической партии и может негативно отразиться на участии политика в предстоящих президентских выборах в США в 2024 году, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию
и Папуа - Новую Гвинею и возвращается на родину сразу после саммита G7
на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга.
Белый дом заявил об оптимизме Байдена в отношении ситуации с госдолгом США
Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти
выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
«
"В принципе, в общественном сознании, а дефолт еще может затронуть мировую экономику, будет создано впечатление, что это произошло при Байдене … Партия может прийти к выводу, что Байден плохой переговорщик. Он уже со всех точек зрения не может отстаивать интересы демократической партии. Это может привести к тому, что последует переформатирование высшего политического руководства США. Это тоже очень важный вопрос, потому что Байден тут не продумал, Байдена загоняют в угол, Байден — не тот политик, который может вести те или иные переговоры", - сказал эксперт.
Он отметил, что предложения, выдвинутые Маккарти, доказывают преимущество республиканцев в переговорах по госдолгу.
«
"Это лишний раз подчеркивает, что возможна ситуация, при которой пока республиканцы переигрывают демократов в ходе этих переговоров. Они избрали более продуманную тактику", - сказал он.
Эксперт не исключил, что ситуация с госдолгом может привести к конституционному кризису в США.
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