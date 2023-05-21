https://ria.ru/20230521/bayden-1873250032.html

Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена

Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена - РИА Новости, 21.05.2023

Эксперт рассказал, как ситуация с госдолгом влияет на позиции Байдена

Ситуация с переговорами вокруг госдолга Соединенных Штатов уже влияет на позиции действующего президента страны Джо Байдена в демократической партии и может... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T16:21

2023-05-21T16:21

2023-05-21T16:21

сша

джо байден

владимир василев

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ситуация с переговорами вокруг госдолга Соединенных Штатов уже влияет на позиции действующего президента страны Джо Байдена в демократической партии и может негативно отразиться на участии политика в предстоящих президентских выборах в США в 2024 году, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Байден отменяет запланированные ранее поездки в Австралию и Папуа - Новую Гвинею и возвращается на родину сразу после саммита G7 на фоне неразрешенной ситуации вокруг госдолга. Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Он отметил, что предложения, выдвинутые Маккарти, доказывают преимущество республиканцев в переговорах по госдолгу. Эксперт не исключил, что ситуация с госдолгом может привести к конституционному кризису в США.

https://ria.ru/20230520/gosdolg-1873065951.html

https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html

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сша, джо байден, владимир василев, в мире