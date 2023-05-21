Названы самые популярные у россиян автомобили
"СберАвто": самыми популярными машинами у россиян в 2023 году стали Lada Granta и Kia Rio
Девушка осматривает салон автомобиля Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобилями с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, рассказали РИА Новости в "СберАвто".
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"Наиболее часто жители России приобретали автомобили с пробегом — 90 процентов, новые авто — 10 процентов. Медианная стоимость автомобиля составила 1,1 миллиона рублей", — говорится в исследовании, проведенном компанией для агентства.
В региональном разрезе самый высокий медианный чек зафиксировали в Псковской области (1,59 миллиона рублей), Москве (1,57 миллиона) и Чувашии (1,3 миллиона). Наиболее доступными авто оказались в Калмыкии (645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч) и Рязанской (760 тысяч) областях.
Лидером по количеству онлайн-покупок автомобилей стала Москва (17 процентов от общего числа). По сравнению с прошлым годом спрос на такие сделки в столице вырос более чем в два раза. Самыми востребованными у москвичей моделями оказались Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.
Второе место занял Санкт-Петербург — там спрос по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года вырос почти в два с половиной раза. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, а медианная стоимость машины составила 1,15 миллиона рублей.
Тройку лидеров замыкает Казань, где спрос за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианный чек составил 1,195 миллиона рублей. В пятерку лидеров вошли также Краснодар (здесь чаще всего приобретались Lada Granta, Hyundai Solaris и Volkswagen Golf, а медианный чек равнялся 1,03 миллиона рублей) и Уфа (там пользовались спросом Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus, медианный чек — миллион рублей).