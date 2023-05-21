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Названы самые популярные у россиян автомобили - РИА Новости, 21.05.2023
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07:35 21.05.2023 (обновлено: 13:50 21.05.2023)
https://ria.ru/20230521/avtomobili-1873195923.html
Названы самые популярные у россиян автомобили
Названы самые популярные у россиян автомобили - РИА Новости, 21.05.2023
Названы самые популярные у россиян автомобили
Самыми популярными у россиян автомобилями с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, рассказали РИА Новости в "СберАвто". РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T07:35
2023-05-21T13:50
россия
москва
псковская область
volkswagen group
skoda auto
renault s.a
kia rio
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобилями с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, рассказали РИА Новости в "СберАвто". В региональном разрезе самый высокий медианный чек зафиксировали в Псковской области (1,59 миллиона рублей), Москве (1,57 миллиона) и Чувашии (1,3 миллиона). Наиболее доступными авто оказались в Калмыкии (645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч) и Рязанской (760 тысяч) областях.Лидером по количеству онлайн-покупок автомобилей стала Москва (17 процентов от общего числа). По сравнению с прошлым годом спрос на такие сделки в столице вырос более чем в два раза. Самыми востребованными у москвичей моделями оказались Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan. Второе место занял Санкт-Петербург — там спрос по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года вырос почти в два с половиной раза. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, а медианная стоимость машины составила 1,15 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает Казань, где спрос за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианный чек составил 1,195 миллиона рублей. В пятерку лидеров вошли также Краснодар (здесь чаще всего приобретались Lada Granta, Hyundai Solaris и Volkswagen Golf, а медианный чек равнялся 1,03 миллиона рублей) и Уфа (там пользовались спросом Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus, медианный чек — миллион рублей).
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россия
москва
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россия, москва, псковская область, volkswagen group, skoda auto, renault s.a, kia rio, lada vesta, hyundai creta, авто
Россия, Москва, Псковская область, Volkswagen Group, Skoda Auto, Renault S.A, Kia Rio, Lada Vesta, Hyundai Creta, Авто
Названы самые популярные у россиян автомобили

"СберАвто": самыми популярными машинами у россиян в 2023 году стали Lada Granta и Kia Rio

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка осматривает салон автомобиля Lada Granta
Девушка осматривает салон автомобиля Lada Granta - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка осматривает салон автомобиля Lada Granta. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобилями с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio, рассказали РИА Новости в "СберАвто".
«

"Наиболее часто жители России приобретали автомобили с пробегом — 90 процентов, новые авто — 10 процентов. Медианная стоимость автомобиля составила 1,1 миллиона рублей", — говорится в исследовании, проведенном компанией для агентства.

В региональном разрезе самый высокий медианный чек зафиксировали в Псковской области (1,59 миллиона рублей), Москве (1,57 миллиона) и Чувашии (1,3 миллиона). Наиболее доступными авто оказались в Калмыкии (645 тысяч рублей), Костромской (740 тысяч) и Рязанской (760 тысяч) областях.
Лидером по количеству онлайн-покупок автомобилей стала Москва (17 процентов от общего числа). По сравнению с прошлым годом спрос на такие сделки в столице вырос более чем в два раза. Самыми востребованными у москвичей моделями оказались Toyota Camry, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.
Второе место занял Санкт-Петербург — там спрос по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года вырос почти в два с половиной раза. Жители города чаще всего приобретали Kia Rio и Kia Sportage, а медианная стоимость машины составила 1,15 миллиона рублей.
Тройку лидеров замыкает Казань, где спрос за год вырос в пять раз. Самыми популярными моделями были Kia Rio и Renault Sandero, а медианный чек составил 1,195 миллиона рублей. В пятерку лидеров вошли также Краснодар (здесь чаще всего приобретались Lada Granta, Hyundai Solaris и Volkswagen Golf, а медианный чек равнялся 1,03 миллиона рублей) и Уфа (там пользовались спросом Kia Rio, Lada Granta и Ford Focus, медианный чек — миллион рублей).
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента
1 мая, 02:44
 
РоссияМоскваПсковская областьVolkswagen GroupSkoda AutoRenault S.AKia RioLada VestaHyundai CretaАвто
 
 
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