https://ria.ru/20230520/vybory-1873178804.html
На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек
На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2023
На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек
Более 470 тысяч граждан Турции пришли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, сообщила РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:52
2023-05-20T23:52
2023-05-20T23:52
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 20 мая – РИА Новости. Более 470 тысяч граждан Турции пришли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, сообщила Высшая избирательная комиссия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, сообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. "К 16.00 субботы в зарубежных представительствах проголосовали 452 тысячи 257 человек, на погранпунктах - 19 тысяч 477", - цитирует телеканал TRT Haber данные комиссии. Более 3,4 тысячи участков установлены в 73 странах мира, голосование в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая, в ряде стран участки будут открыты один или два дня. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики можно проголосовать до 17.00 (совпадает с мск) 28 мая. В первом туре президентских выборов явка на зарубежных участках превысила 53%, проголосовали более 1,8 миллиона человек. Подсчет голосов начнется после 17.00 28 мая одновременно с закрытием избирательных участков в самой Турции.
https://ria.ru/20230520/vybory-1873089899.html
https://ria.ru/20230519/vybory-1873000630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек
Более 470 тысяч турок проголосовали в первый день за рубежом на выборах президента
СТАМБУЛ, 20 мая – РИА Новости. Более 470 тысяч граждан Турции пришли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, сообщила Высшая избирательная комиссия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу
- 45,07%, сообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
"К 16.00 субботы в зарубежных представительствах проголосовали 452 тысячи 257 человек, на погранпунктах - 19 тысяч 477", - цитирует телеканал TRT Haber данные комиссии.
Более 3,4 тысячи участков установлены в 73 странах мира, голосование в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая, в ряде стран участки будут открыты один или два дня. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики можно проголосовать до 17.00 (совпадает с мск) 28 мая.
В первом туре президентских выборов явка на зарубежных участках превысила 53%, проголосовали более 1,8 миллиона человек.
Подсчет голосов начнется после 17.00 28 мая одновременно с закрытием избирательных участков в самой Турции.
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов