https://ria.ru/20230520/vybory-1873178804.html

На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек - РИА Новости, 20.05.2023

На выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

Более 470 тысяч граждан Турции пришли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, сообщила РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:52

2023-05-20T23:52

2023-05-20T23:52

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871969597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0e9c829e5ebdd3fef4c51b174f9ccc7.jpg

СТАМБУЛ, 20 мая – РИА Новости. Более 470 тысяч граждан Турции пришли на участки в первый день голосования за рубежом и на погранпунктах во втором туре президентских выборов в стране, сообщила Высшая избирательная комиссия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, сообщила ранее Высшая избирательная комиссия. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. "К 16.00 субботы в зарубежных представительствах проголосовали 452 тысячи 257 человек, на погранпунктах - 19 тысяч 477", - цитирует телеканал TRT Haber данные комиссии. Более 3,4 тысячи участков установлены в 73 странах мира, голосование в зарубежных представительствах Турции продолжится до 24 мая, в ряде стран участки будут открыты один или два дня. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики можно проголосовать до 17.00 (совпадает с мск) 28 мая. В первом туре президентских выборов явка на зарубежных участках превысила 53%, проголосовали более 1,8 миллиона человек. Подсчет голосов начнется после 17.00 28 мая одновременно с закрытием избирательных участков в самой Турции.

https://ria.ru/20230520/vybory-1873089899.html

https://ria.ru/20230519/vybory-1873000630.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции