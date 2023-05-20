https://ria.ru/20230520/vybory-1873089899.html

В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции

В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции - РИА Новости, 20.05.2023

В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции

Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:10

2023-05-20T11:10

2023-05-20T11:32

турция

россия

президентские выборы в турции

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Помимо Москвы граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске. "После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета",- заявил журналистам посол республики в Москве Мехмет Самсар. Сам он в числе первых проголосовал в субботу вместе с супругой. "Я надеюсь, все наши сограждане (проживающие в РФ - ред.) также присоединятся к процессу голосования", - заявил посол. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции проходит в 77 странах мира. Турецкая сторона ранее заявила, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

турция, россия, президентские выборы в турции