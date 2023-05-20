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В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции - РИА Новости, 20.05.2023
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:10
2023-05-20T11:10
2023-05-20T11:32
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Помимо Москвы граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске. "После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета",- заявил журналистам посол республики в Москве Мехмет Самсар. Сам он в числе первых проголосовал в субботу вместе с супругой. "Я надеюсь, все наши сограждане (проживающие в РФ - ред.) также присоединятся к процессу голосования", - заявил посол. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции проходит в 77 странах мира. Турецкая сторона ранее заявила, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, россия, президентские выборы в турции
Турция, Россия, Президентские выборы в Турции
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
В России стартовало досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Помимо Москвы
граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге
, Казани
и Новороссийске
.
"После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета",- заявил журналистам посол республики в Москве Мехмет Самсар.
Сам он в числе первых проголосовал в субботу вместе с супругой.
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"Я надеюсь, все наши сограждане (проживающие в РФ - ред.) также присоединятся к процессу голосования", - заявил посол.
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции проходит в 77 странах мира. Турецкая сторона ранее заявила, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.