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В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции - РИА Новости, 20.05.2023
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11:10 20.05.2023 (обновлено: 11:32 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/vybory-1873089899.html
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции - РИА Новости, 20.05.2023
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:10
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турция
россия
президентские выборы в турции
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Помимо Москвы граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске. "После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета",- заявил журналистам посол республики в Москве Мехмет Самсар. Сам он в числе первых проголосовал в субботу вместе с супругой. "Я надеюсь, все наши сограждане (проживающие в РФ - ред.) также присоединятся к процессу голосования", - заявил посол. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции проходит в 77 странах мира. Турецкая сторона ранее заявила, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.
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турция, россия, президентские выборы в турции
Турция, Россия, Президентские выборы в Турции
В России стартовало досрочное голосование во втором туре выборов в Турции

В России стартовало досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар принимает участие в голосовании на втором туре президентских выборов в Турции на избирательном участке в посольстве Турции в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар принимает участие в голосовании на втором туре президентских выборов в Турции на избирательном участке в посольстве Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар принимает участие в голосовании на втором туре президентских выборов в Турции на избирательном участке в посольстве Турции в Москве
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции началось в субботу в посольстве республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательный участок будет работать три дня, с субботы по понедельник, с 8 утра до 22 часов. Помимо Москвы граждане Турции, проживающие в России, смогут проголосовать в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске.
"После завершения голосования все бюллетени будут отправлены в Турцию для подсчета",- заявил журналистам посол республики в Москве Мехмет Самсар.
Сам он в числе первых проголосовал в субботу вместе с супругой.
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"Я надеюсь, все наши сограждане (проживающие в РФ - ред.) также присоединятся к процессу голосования", - заявил посол.
Досрочное голосование во втором туре всеобщих выборов в Турции проходит в 77 странах мира. Турецкая сторона ранее заявила, что за рубежом зарегистрировано 3416098 избирателей.
 
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