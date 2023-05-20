https://ria.ru/20230520/voz-1873096845.html

Глава Еврокомиссии на саммите "Большой семерки" поддержала реформу ВОЗ

Глава Еврокомиссии на саммите "Большой семерки" поддержала реформу ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2023

Глава Еврокомиссии на саммите "Большой семерки" поддержала реформу ВОЗ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии поддержала реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T12:21

2023-05-20T12:21

2023-05-20T12:40

в мире

япония

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

g7

воз

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии поддержала реформирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее координирующей роли на случай будущих мировых кризисов в области здравоохранения. Текст выступления главы ЕК распространила пресс-служба Европейской комиссии. "Мы должны укрепить глобальную архитектуру здравоохранения. Нам нужна более сильная глобальная координация в предотвращении будущих пандемий, подготовке к ним и реагировании на них. Всемирная организация здравоохранения нуждается в реформировании с использованием ресурсов, необходимых для выполнения ее ведущей роли мирового центра здравоохранения", - сказала она, выступая на сессии, посвященной борьбе с глобальными кризисами. Она также отметила важность повышения устойчивости стран и регионов с недостаточными возможностями в области здравоохранения. "Мы должны увеличивать местный потенциал по производству вакцин, где это необходимо… Также необходимо думать о региональных производственных центрах, которые будут обсуживать регионы", - указала она. Глава Еврокомиссии отметила необходимость "работать совместно с G20, чтобы в случае будущих пандемий обеспечить более быстрое и эффективное финансирование".

https://ria.ru/20201202/evrosoyuz-1587360898.html

https://ria.ru/20150526/1066629248.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, g7, воз