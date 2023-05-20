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Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны - РИА Новости, 20.05.2023
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05:17 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/veterany-1873067759.html
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны - РИА Новости, 20.05.2023
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны
Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z -... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:17
2023-05-20T05:17
фонд "своих не бросаем"
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" провели "урок мужества" для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ", сообщили в военном ведомстве. Акция "Воины Z - Поколению Z" проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны России в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Ульяновске. Она проводится для сохранения и укрепления традиций ВС РФ и их преемственности между ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне и современным подрастающим поколением защитников Отечества. "В Санкт-Петербургском суворовском военном училище и Санкт-Петербургском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц МО РФ", в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", а также военнослужащие – участники специальной военной операции провели для воспитанников "уроки мужества", - сообщили в ведомстве. Участники спецоперации рассказали на личном опыте о престижности службы в Вооруженных силах России, о целях специальной военной операции на Украине, напомнили кадетам, что россияне являются потомками народа-победителя. Также воспитанникам рассказали о значении дней воинской славы в России, триумфах русского оружия, примерах мужества и героизма сынов России, а гвардии лейтенант Сергей Лобанов и гвардии старшина Александр Сергеев прочли ребятам авторские стихи и исполнили песни. "Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитаю подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена", – приводят в ведомстве слова главы фонда Дмитрия Воробьева. Фонд "Своих не бросаем" был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования адресную помощь получили более 7 тысяч проходящих лечение военнослужащих, а также более 350 семей погибших.
https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html
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фонд "своих не бросаем", россия, москва, санкт-петербург
Фонд "Своих не бросаем", Россия, Москва, Санкт-Петербург
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны

Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев и воспитанниц пансионатов Минобороны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" провели "урок мужества" для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ", сообщили в военном ведомстве.
Акция "Воины Z - Поколению Z" проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны России в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Ульяновске. Она проводится для сохранения и укрепления традиций ВС РФ и их преемственности между ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне и современным подрастающим поколением защитников Отечества.
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"В Санкт-Петербургском суворовском военном училище и Санкт-Петербургском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц МО РФ", в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", а также военнослужащие – участники специальной военной операции провели для воспитанников "уроки мужества", - сообщили в ведомстве.
Участники спецоперации рассказали на личном опыте о престижности службы в Вооруженных силах России, о целях специальной военной операции на Украине, напомнили кадетам, что россияне являются потомками народа-победителя.
Также воспитанникам рассказали о значении дней воинской славы в России, триумфах русского оружия, примерах мужества и героизма сынов России, а гвардии лейтенант Сергей Лобанов и гвардии старшина Александр Сергеев прочли ребятам авторские стихи и исполнили песни.
"Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитаю подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена", – приводят в ведомстве слова главы фонда Дмитрия Воробьева.
Фонд "Своих не бросаем" был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования адресную помощь получили более 7 тысяч проходящих лечение военнослужащих, а также более 350 семей погибших.
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