Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны
Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев и воспитанниц пансионатов Минобороны
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" провели "урок мужества" для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ", сообщили в военном ведомстве.
Акция "Воины Z - Поколению Z" проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны России в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Ульяновске. Она проводится для сохранения и укрепления традиций ВС РФ и их преемственности между ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне и современным подрастающим поколением защитников Отечества.
"В Санкт-Петербургском суворовском военном училище и Санкт-Петербургском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц МО РФ", в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", а также военнослужащие – участники специальной военной операции провели для воспитанников "уроки мужества", - сообщили в ведомстве.
Участники спецоперации рассказали на личном опыте о престижности службы в Вооруженных силах России, о целях специальной военной операции на Украине, напомнили кадетам, что россияне являются потомками народа-победителя.
Также воспитанникам рассказали о значении дней воинской славы в России, триумфах русского оружия, примерах мужества и героизма сынов России, а гвардии лейтенант Сергей Лобанов и гвардии старшина Александр Сергеев прочли ребятам авторские стихи и исполнили песни.
"Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитаю подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена", – приводят в ведомстве слова главы фонда Дмитрия Воробьева.
Фонд "Своих не бросаем" был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования адресную помощь получили более 7 тысяч проходящих лечение военнослужащих, а также более 350 семей погибших.