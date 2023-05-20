https://ria.ru/20230520/veterany-1873067759.html

Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны

Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны - РИА Новости, 20.05.2023

Ветераны СВО провели "урок мужества" для суворовцев пансиона Минобороны

Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z -... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:17

2023-05-20T05:17

2023-05-20T05:17

фонд "своих не бросаем"

россия

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Участники специальной военной операции и Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" провели "урок мужества" для воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища и Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ", сообщили в военном ведомстве. Акция "Воины Z - Поколению Z" проходит с 14 по 25 мая в 15 довузовских образовательных учреждениях Минобороны России в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и Ульяновске. Она проводится для сохранения и укрепления традиций ВС РФ и их преемственности между ветеранами Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне и современным подрастающим поколением защитников Отечества. "В Санкт-Петербургском суворовском военном училище и Санкт-Петербургском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц МО РФ", в рамках акции Минобороны России "Воины Z - Поколению Z" Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", а также военнослужащие – участники специальной военной операции провели для воспитанников "уроки мужества", - сообщили в ведомстве. Участники спецоперации рассказали на личном опыте о престижности службы в Вооруженных силах России, о целях специальной военной операции на Украине, напомнили кадетам, что россияне являются потомками народа-победителя. Также воспитанникам рассказали о значении дней воинской славы в России, триумфах русского оружия, примерах мужества и героизма сынов России, а гвардии лейтенант Сергей Лобанов и гвардии старшина Александр Сергеев прочли ребятам авторские стихи и исполнили песни. "Я увидел в глазах детей неподдельный интерес ко всему. Ребята с удовольствием общались с непосредственными участниками специальной военной операции. Внимательно слушали стихи и песни в авторском исполнении. Я считаю, что данная работа по военно-патриотическому воспитаю подрастающего поколения очень важна и должна быть продолжена", – приводят в ведомстве слова главы фонда Дмитрия Воробьева. Фонд "Своих не бросаем" был создан в прошлом году для поддержки участников спецоперации и 37 российских госпиталей. Согласно данным фонда, с момента образования адресную помощь получили более 7 тысяч проходящих лечение военнослужащих, а также более 350 семей погибших.

https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html

https://ria.ru/20230329/reabilitatsiya-1861650803.html

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фонд "своих не бросаем", россия, москва, санкт-петербург