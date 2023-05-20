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СМИ рассказали, почему Запад опасается трибунала против России - РИА Новости, 20.05.2023
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19:50 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/tribunal-1873158186.html
СМИ рассказали, почему Запад опасается трибунала против России
СМИ рассказали, почему Запад опасается трибунала против России - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ рассказали, почему Запад опасается трибунала против России
США и их западные союзники не поддерживают идею Киева о международном трибунале при посредничестве ООН против России и президента Владимира Путина, так как... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:50
2023-05-20T19:50
в мире
россия
украина
владимир путин
сша
евросоюз
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США и их западные союзники не поддерживают идею Киева о международном трибунале при посредничестве ООН против России и президента Владимира Путина, так как опасаются создания прецедента, который поставит под угрозу иммунитет лидеров государств, пишет издание Newsweek со ссылкой на замглавы офиса Владимира Зеленского, ответственного за международные переговоры по трибуналу, Андрея Смирнова. Неделю назад министр обороны США, которые официально не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, включая США, Россию, Азербайджан, Белоруссию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию, Турцию. "(Предлагаемая Украиной модель - ред.) еще не была поддержана Штатами. И все еще ее не поддержали Франция или Германия в этом отношении. Логика наших обсуждений мне ясна: США и их союзники опасаются прецедента для них самих", - сказал Смирнов изданию. По его утверждению, вместо процесса при участии ООН Запад предлагает вариант так называемого трибунала, который будет проходить в украинской юрисдикции, что в таком случае, как отмечает издание, не будет угрожать правовому иммунитету зарубежных лидеров. ЕС ранее инициировал создание Международного центра по расследованию преступлений на Украине. Он будет работать при поддержке Евроюста в Гааге. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь Евроюста Тон ван Лироп, центр будет построен к лету. Кроме того, Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что Международный уголовный суд (МУС) не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра предложил разместить специальный трибунал по Украине на голландской территории. В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, сша, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Евросоюз
СМИ рассказали, почему Запад опасается трибунала против России

Newsweek: Запад опасается трибунала против России из-за возможной угрозы для своих лидеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США и их западные союзники не поддерживают идею Киева о международном трибунале при посредничестве ООН против России и президента Владимира Путина, так как опасаются создания прецедента, который поставит под угрозу иммунитет лидеров государств, пишет издание Newsweek со ссылкой на замглавы офиса Владимира Зеленского, ответственного за международные переговоры по трибуналу, Андрея Смирнова.
Неделю назад министр обороны США, которые официально не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), Ллойд Остин заявил, что озабочен безопасностью американских военных в связи с действиями МУС против России из-за событий на Украине. В марте газета New York Times писала, что Пентагон блокирует передачу в МУС материалов о якобы совершенных российскими военными на Украине преступлениях, опасаясь, как бы американцам самим не пришлось отвечать на подобные претензии. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, включая США, Россию, Азербайджан, Белоруссию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию, Турцию.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине
27 января, 14:48
"(Предлагаемая Украиной модель - ред.) еще не была поддержана Штатами. И все еще ее не поддержали Франция или Германия в этом отношении. Логика наших обсуждений мне ясна: США и их союзники опасаются прецедента для них самих", - сказал Смирнов изданию.
По его утверждению, вместо процесса при участии ООН Запад предлагает вариант так называемого трибунала, который будет проходить в украинской юрисдикции, что в таком случае, как отмечает издание, не будет угрожать правовому иммунитету зарубежных лидеров.
ЕС ранее инициировал создание Международного центра по расследованию преступлений на Украине. Он будет работать при поддержке Евроюста в Гааге. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь Евроюста Тон ван Лироп, центр будет построен к лету. Кроме того, Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что Международный уголовный суд (МУС) не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра предложил разместить специальный трибунал по Украине на голландской территории.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом
20 января, 01:06
 
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