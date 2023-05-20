СМИ: Тайвань собирается попросить США ускорить поставки ЗРК Patriot
SCMP: Тайвань обратится к США с просьбой ускорить поставки ЗРК Patriot PAC-3
Стрельба из ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тайвань обратится к США с просьбой ускорить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на военного эксперта Чи Лэи.
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"Опыт Украины, несмотря на любые споры о точности системы (Patriot - ред.), побудит Тайбэй возобновить просьбы к Вашингтону ускорить ее поставку", - пишет издание со ссылкой на Чи Лэи.
Как отмечает газета, Тайвань уже призывал США ускорить поставки модернизированных ракет-перехватчиков PAC-3 MSE. Согласно информации издания, ожидается, что поставки могут занять не менее четырех лет.
"Если США предоставят Тайваню PAC-3 MSE, это определенно укрепит политическое доверие между Тайбэем и Вашингтоном", - отметил Чи Лэи, добавив, что до этого США размещали их только на территории таких союзников, как Япония и Южная Корея.
Сейчас у Тайваня есть как минимум девять батарей ЗРК Patriot, которые прикрывают Тайбэй, Гаосюн, а также другие ключевые города и военные базы.
В 2021 году Центральное информационное агентство Тайваня передавало, что тайваньские военные приняли решение закупить у США усовершенствованную версию ракет противовоздушной обороны PAC-3 в связи с растущей угрозой со стороны материкового Китая.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документ госдепартамента передавало, что США намерены добавить до 100 современных ракет к ЗРК Patriot наряду с радиолокационным и вспомогательным оборудованием на сумму 882 миллиона долларов в пакет военной помощи Тайваню.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.