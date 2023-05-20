https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1872855798.html

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 20.05.2023

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T05:15

2023-05-20T05:15

2023-05-20T05:15

туризм

туризм

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санкт-петербург

сочи

адлер

отдых в россии

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты компаний проанализировали спрос пользователей на отели в России на июнь, июль и август.В пятерку наиболее популярных направлений традиционно входят Санкт-Петербург (его доля от всех бронирований по стране — десять процентов), Сочи и Адлер (по восемь процентов), Анапа, Москва и Казань (по четыре процента).В популярных у туристов городах еще можно найти жилье на условиях раннего бронирования — по более выгодной цене. Средний чек за номер на лето пока ниже, чем был в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 12 процентов меньше, чем год назад. В Калининграде средняя стоимость размещения за год снизилась на шесть процентов, до 4,9 тысячи рублей, в Петербурге — на три процента, до 5,2 тысячи рублей, в Казани — на один процент, до 5,5 тысячи рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, отмечают аналитики.Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на черноморском побережье уже выросла на 20 процентов год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за семь тысяч рублей в сутки, в Адлере — за девять тысяч.В поволжских Волгограде и Самаре средний чек за ночь проживания в гостинице — 3,3 тысячи рублей. За сутки в отелях Горно-Алтайска, Кисловодска, Махачкалы путешественники платят от четырех до пяти тысяч рублей, а в калининградском Светлогорске — восемь тысяч.

https://ria.ru/20230515/taganrog-1871334228.html

санкт-петербург

сочи

адлер

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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