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Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 20.05.2023
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Туризм
 
05:15 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1872855798.html
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:15
2023-05-20T05:15
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
сочи
адлер
отдых в россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты компаний проанализировали спрос пользователей на отели в России на июнь, июль и август.В пятерку наиболее популярных направлений традиционно входят Санкт-Петербург (его доля от всех бронирований по стране — десять процентов), Сочи и Адлер (по восемь процентов), Анапа, Москва и Казань (по четыре процента).В популярных у туристов городах еще можно найти жилье на условиях раннего бронирования — по более выгодной цене. Средний чек за номер на лето пока ниже, чем был в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 12 процентов меньше, чем год назад. В Калининграде средняя стоимость размещения за год снизилась на шесть процентов, до 4,9 тысячи рублей, в Петербурге — на три процента, до 5,2 тысячи рублей, в Казани — на один процент, до 5,5 тысячи рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, отмечают аналитики.Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на черноморском побережье уже выросла на 20 процентов год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за семь тысяч рублей в сутки, в Адлере — за девять тысяч.В поволжских Волгограде и Самаре средний чек за ночь проживания в гостинице — 3,3 тысячи рублей. За сутки в отелях Горно-Алтайска, Кисловодска, Махачкалы путешественники платят от четырех до пяти тысяч рублей, а в калининградском Светлогорске — восемь тысяч.
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санкт-петербург
сочи
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, сочи, адлер, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, отдых в России
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом

Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом и сколько готовы за это платить

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.
Специалисты компаний проанализировали спрос пользователей на отели в России на июнь, июль и август.
В пятерку наиболее популярных направлений традиционно входят Санкт-Петербург (его доля от всех бронирований по стране — десять процентов), Сочи и Адлер (по восемь процентов), Анапа, Москва и Казань (по четыре процента).
В популярных у туристов городах еще можно найти жилье на условиях раннего бронирования — по более выгодной цене. Средний чек за номер на лето пока ниже, чем был в разгар сезона в прошлом году.
Например, в Нижнем Новгороде он составляет 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 12 процентов меньше, чем год назад. В Калининграде средняя стоимость размещения за год снизилась на шесть процентов, до 4,9 тысячи рублей, в Петербурге — на три процента, до 5,2 тысячи рублей, в Казани — на один процент, до 5,5 тысячи рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, отмечают аналитики.
Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на черноморском побережье уже выросла на 20 процентов год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за семь тысяч рублей в сутки, в Адлере — за девять тысяч.
В поволжских Волгограде и Самаре средний чек за ночь проживания в гостинице — 3,3 тысячи рублей. За сутки в отелях Горно-Алтайска, Кисловодска, Махачкалы путешественники платят от четырех до пяти тысяч рублей, а в калининградском Светлогорске — восемь тысяч.
Таганрог - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Уютный город на берегу моря. Чем привлекает туристов Таганрог
15 мая, 08:00
 
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