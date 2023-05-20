https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1872855798.html
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T05:15
2023-05-20T05:15
2023-05-20T05:15
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
сочи
адлер
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756502700_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2fe728a68f271269a46d12041b6abd74.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для летнего отдыха россиян, сообщают сервисы МТС Travel и Bronevik.com.Специалисты компаний проанализировали спрос пользователей на отели в России на июнь, июль и август.В пятерку наиболее популярных направлений традиционно входят Санкт-Петербург (его доля от всех бронирований по стране — десять процентов), Сочи и Адлер (по восемь процентов), Анапа, Москва и Казань (по четыре процента).В популярных у туристов городах еще можно найти жилье на условиях раннего бронирования — по более выгодной цене. Средний чек за номер на лето пока ниже, чем был в разгар сезона в прошлом году. Например, в Нижнем Новгороде он составляет 4,3 тысячи рублей в сутки, что на 12 процентов меньше, чем год назад. В Калининграде средняя стоимость размещения за год снизилась на шесть процентов, до 4,9 тысячи рублей, в Петербурге — на три процента, до 5,2 тысячи рублей, в Казани — на один процент, до 5,5 тысячи рублей. Однако выбор предложений по оптимальным ценам быстро сокращается, отмечают аналитики.Сумма, которую в среднем тратят за ночь в отелях на черноморском побережье уже выросла на 20 процентов год к году. В Сочи объекты размещения бронируют на лето в среднем за семь тысяч рублей в сутки, в Адлере — за девять тысяч.В поволжских Волгограде и Самаре средний чек за ночь проживания в гостинице — 3,3 тысячи рублей. За сутки в отелях Горно-Алтайска, Кисловодска, Махачкалы путешественники платят от четырех до пяти тысяч рублей, а в калининградском Светлогорске — восемь тысяч.
https://ria.ru/20230515/taganrog-1871334228.html
санкт-петербург
сочи
адлер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756502700_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_12a69d75be98851553bd0fa54f5c386a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, сочи, адлер, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, отдых в России
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом
Эксперты рассказали, где россияне планируют отдыхать летом и сколько готовы за это платить