В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна
Протестующие перекрыли проспект Еревана после ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна
ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского правительства, написала о попытке похищения сына политика. По данным СМИ, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Как утверждает издание, попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился в правоохранительные органы.
Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что по заявлению Ашота Пашиняна возбудили уголовное дело. Суд арестовал обвиняемую в похищении на месяц. Ею оказалась мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян.
В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены объединения случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших. Они предложили ему сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян без возражений и чьего-либо вмешательства сел в автомобиль одной из женщин и отправился в указанное место. Затем по дороге он якобы "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.
Сейчас протестующие направляются к зданию правительства, требуя освобождения арестованной.