https://ria.ru/20230520/protest-1873120511.html

В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна

В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна - РИА Новости, 20.05.2023

В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:19

2023-05-20T15:19

2023-05-20T18:58

в мире

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского правительства, написала о попытке похищения сына политика. По данным СМИ, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Как утверждает издание, попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился в правоохранительные органы.Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что по заявлению Ашота Пашиняна возбудили уголовное дело. Суд арестовал обвиняемую в похищении на месяц. Ею оказалась мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян.В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены объединения случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших. Они предложили ему сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян без возражений и чьего-либо вмешательства сел в автомобиль одной из женщин и отправился в указанное место. Затем по дороге он якобы "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.Сейчас протестующие направляются к зданию правительства, требуя освобождения арестованной.

https://ria.ru/20230520/armeniya-1873120128.html

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста у здания правительства в Ереване В Ереване у здания правительства собрались участники протеста, требующие освободить из-под ареста обвиняемую в похищении сына Пашиняна. 2023-05-20T15:19 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, никол пашинян