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В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна - РИА Новости, 20.05.2023
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15:19 20.05.2023 (обновлено: 18:58 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/protest-1873120511.html
В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна
В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна - РИА Новости, 20.05.2023
В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна
Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T15:19
2023-05-20T18:58
в мире
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского правительства, написала о попытке похищения сына политика. По данным СМИ, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Как утверждает издание, попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился в правоохранительные органы.Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что по заявлению Ашота Пашиняна возбудили уголовное дело. Суд арестовал обвиняемую в похищении на месяц. Ею оказалась мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян.В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены объединения случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших. Они предложили ему сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян без возражений и чьего-либо вмешательства сел в автомобиль одной из женщин и отправился в указанное место. Затем по дороге он якобы "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.Сейчас протестующие направляются к зданию правительства, требуя освобождения арестованной.
https://ria.ru/20230520/armeniya-1873120128.html
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4.7
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353
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353
60
Акция протеста у здания правительства в Ереване
В Ереване у здания правительства собрались участники протеста, требующие освободить из-под ареста обвиняемую в похищении сына Пашиняна.
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353
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в мире, ереван, никол пашинян
В мире, Ереван, Никол Пашинян
В Ереване протестуют против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Протестующие перекрыли проспект Еревана после ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Протестующие перекрыли центральный проспект Аршакуняц в Ереване после решения суда об аресте обвиняемой в похищении сына премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В среду газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которая принадлежит семье главы армянского правительства, написала о попытке похищения сына политика. По данным СМИ, инцидент произошел в среду, примерно в 15:00 (14:00 мск), возле его дома. Как утверждает издание, попытку покушения совершили члены общественной организации "Зов сыновей", объединяющей родственников погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе, которые заставили Ашота Пашиняна сесть в их машину. Там же отмечается, что сын премьера успел выпрыгнуть из остановившегося авто, в результате чего его сбила другая машина, он получил травму ноги и обратился в правоохранительные органы.
Позднее в Следственном комитете Армении сообщили, что по заявлению Ашота Пашиняна возбудили уголовное дело. Суд арестовал обвиняемую в похищении на месяц. Ею оказалась мать погибшего в Карабахе военного Гаяне Акопян.
В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении отвергли. Там отметили, что члены объединения случайно встретили Ашота Пашиняна, к нему подошли только матери погибших. Они предложили ему сесть в машину, поговорить и вместе поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване. В организации утверждают, что Ашот Пашинян без возражений и чьего-либо вмешательства сел в автомобиль одной из женщин и отправился в указанное место. Затем по дороге он якобы "по непонятной причине выпрыгнул из машины". В заявлении организации отмечается, что в автомобиле, в которой ехал сын премьера, была только мать погибшего военного.
Сейчас протестующие направляются к зданию правительства, требуя освобождения арестованной.
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Суд в Ереване арестовал гражданку по обвинению в похищении сына Пашиняна
Вчера, 15:12
 
В миреЕреванНикол Пашинян
 
 
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