Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"
Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя Прилепина
Захар Прилепин. Архивное фото
РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда.
Прилепин не присутствовал на съезде, его программное обращение было зачитано пресс-секретарём политика.
В своей речи политик предложил создать постоянно действующее ополчение.
Он также заявил, что мир движется к очередному кризису: "экономическому и ментальному".
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"Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющегося своих взглядов. Патриота отстаивающего, а в случае необходимости и навязывающего свои взгляды", - отметил Прилепин.
По словам писателя, всему этому противодействует тот факт, что "Россия живет в атмосфере культурного террора", - страну терроризируют профессиональные русофобы.
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"Мы обязаны выбить всю пошлость с государственных телеканалов, а все желающие и впредь смотреть двухполых птиц в новогодние ночи, будут смотреть их по кабельному телевидению. Что касается ютуб-пространства: мы должны создать активную, агрессивную конкурирующие среду", - резюмировал он.
XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.
В 2020 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.