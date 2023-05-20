https://ria.ru/20230520/prilepin-1873131794.html

Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"

Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду" - РИА Новости, 20.05.2023

Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"

Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:48

2023-05-20T16:48

2023-05-20T18:30

политика

московская область (подмосковье)

захар прилепин

сергей миронов

геннадий семигин

справедливая россия

патриоты россии

подрыв автомобиля захара прилепина

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда. Прилепин не присутствовал на съезде, его программное обращение было зачитано пресс-секретарём политика.В своей речи политик предложил создать постоянно действующее ополчение.Он также заявил, что мир движется к очередному кризису: "экономическому и ментальному".По словам писателя, всему этому противодействует тот факт, что "Россия живет в атмосфере культурного террора", - страну терроризируют профессиональные русофобы.XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.В 2020 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

https://ria.ru/20230520/mironov-1873131495.html

https://ria.ru/20230520/semigin-1873135235.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, московская область (подмосковье), захар прилепин, сергей миронов, геннадий семигин, справедливая россия, патриоты россии, подрыв автомобиля захара прилепина