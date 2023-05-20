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Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду" - РИА Новости, 20.05.2023
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16:48 20.05.2023 (обновлено: 18:30 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/prilepin-1873131794.html
Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"
Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду" - РИА Новости, 20.05.2023
Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"
Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:48
2023-05-20T18:30
политика
московская область (подмосковье)
захар прилепин
сергей миронов
геннадий семигин
справедливая россия
патриоты россии
подрыв автомобиля захара прилепина
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости. Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда. Прилепин не присутствовал на съезде, его программное обращение было зачитано пресс-секретарём политика.В своей речи политик предложил создать постоянно действующее ополчение.Он также заявил, что мир движется к очередному кризису: "экономическому и ментальному".По словам писателя, всему этому противодействует тот факт, что "Россия живет в атмосфере культурного террора", - страну терроризируют профессиональные русофобы.XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.В 2020 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.
https://ria.ru/20230520/mironov-1873131495.html
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политика, московская область (подмосковье), захар прилепин, сергей миронов, геннадий семигин, справедливая россия, патриоты россии, подрыв автомобиля захара прилепина
Политика, Московская область (Подмосковье), Захар Прилепин, Сергей Миронов, Геннадий Семигин, Справедливая Россия, Патриоты России, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепина переизбрали сопредседателем "Справедливой России — За правду"

Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя Прилепина

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 20 мая — РИА Новости. Съезд "Справедливой России — За правду" переизбрал действующего сопредседателя партии Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты голосования были объявлены в рамках пленарного заседания съезда.
Прилепин не присутствовал на съезде, его программное обращение было зачитано пресс-секретарём политика.
В своей речи политик предложил создать постоянно действующее ополчение.
«
"Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики. Но этого ополчения не было", - подчеркнул Прилепин.
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Он также заявил, что мир движется к очередному кризису: "экономическому и ментальному".
«
"Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющегося своих взглядов. Патриота отстаивающего, а в случае необходимости и навязывающего свои взгляды", - отметил Прилепин.
По словам писателя, всему этому противодействует тот факт, что "Россия живет в атмосфере культурного террора", - страну терроризируют профессиональные русофобы.
«
"Мы обязаны выбить всю пошлость с государственных телеканалов, а все желающие и впредь смотреть двухполых птиц в новогодние ночи, будут смотреть их по кабельному телевидению. Что касается ютуб-пространства: мы должны создать активную, агрессивную конкурирующие среду", - резюмировал он.
XII съезд партии "Справедливая Россия — За правду" проходит в Московской области в субботу.
В 2020 году лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России ". Через год на совместном съезде было объявлено о создании новой партии " Справедливая Россия – Патриоты – За правду", сокращенное название: "Справедливая Россия – За правду". Сопредседателями партии стали Геннадий Семигин и Захар Прилепин.
Геннадий Семигин - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Захар ПрилепинСергей МироновГеннадий СемигинСправедливая РоссияПатриоты РоссииПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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