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На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 20.05.2023 (обновлено: 17:47 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/podrostok-1873136261.html
На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России
На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России - РИА Новости, 20.05.2023
На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России
Подростка на Украине приговорили к десяти годам колонии за якобы помощь российским военным, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:15
2023-05-20T17:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
иван мельников
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Подростка на Украине приговорили к десяти годам колонии за якобы помощь российским военным, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Ранее он обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этой ситуации и помочь в организации обмена. По информации Мельникова, мальчика задержали в Артемовске. Изначально его обвинили в том, что он в условиях военного положения передавал информацию о расположении украинских соединений, а затем статью переквалифицировали на "предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ". Кроме того, по данным правозащитника, мальчик под арестом находился зачастую в пыточных условиях, неоднократно подвергался физическому и моральному давлению.Он уточнил, что, согласно имеющейся информации, на Украине арестовали еще минимум двух подростков — мальчика и девочку.Правозащитник призвал как можно скорее организовать обмен несовершеннолетнего, а также принять аналогичные меры в отношении других мирных граждан, в том числе священнослужителей.
https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html
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украина, россия, в мире, иван мельников, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Иван Мельников, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Артемовск
На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России

Правозащитник: на Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России

© AP Photo / Seth WenigНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Подростка на Украине приговорили к десяти годам колонии за якобы помощь российским военным, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Ранее он обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этой ситуации и помочь в организации обмена. По информации Мельникова, мальчика задержали в Артемовске. Изначально его обвинили в том, что он в условиях военного положения передавал информацию о расположении украинских соединений, а затем статью переквалифицировали на "предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ". Кроме того, по данным правозащитника, мальчик под арестом находился зачастую в пыточных условиях, неоднократно подвергался физическому и моральному давлению.
«

"Нам стало известно, что суд на Украине приговорил Владимира Маркина, 02.10.2005 года рождения, к десяти годам лишения свободы по абсолютно абсурдным основаниям", — сказал Мельников.

Он уточнил, что, согласно имеющейся информации, на Украине арестовали еще минимум двух подростков — мальчика и девочку.
Правозащитник призвал как можно скорее организовать обмен несовершеннолетнего, а также принять аналогичные меры в отношении других мирных граждан, в том числе священнослужителей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреИван МельниковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныАртемовск
 
 
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