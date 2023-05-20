https://ria.ru/20230520/podrostok-1873136261.html

На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России

На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России - РИА Новости, 20.05.2023

На Украине подросток получил десять лет колонии за якобы помощь ВС России

Подростка на Украине приговорили к десяти годам колонии за якобы помощь российским военным, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:15

2023-05-20T17:15

2023-05-20T17:47

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Подростка на Украине приговорили к десяти годам колонии за якобы помощь российским военным, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Ранее он обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой разобраться в этой ситуации и помочь в организации обмена. По информации Мельникова, мальчика задержали в Артемовске. Изначально его обвинили в том, что он в условиях военного положения передавал информацию о расположении украинских соединений, а затем статью переквалифицировали на "предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ". Кроме того, по данным правозащитника, мальчик под арестом находился зачастую в пыточных условиях, неоднократно подвергался физическому и моральному давлению.Он уточнил, что, согласно имеющейся информации, на Украине арестовали еще минимум двух подростков — мальчика и девочку.Правозащитник призвал как можно скорее организовать обмен несовершеннолетнего, а также принять аналогичные меры в отношении других мирных граждан, в том числе священнослужителей.

https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html

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