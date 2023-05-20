https://ria.ru/20230520/mask-1873161227.html
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:23
2023-05-20T20:23
2023-05-20T22:25
специальная военная операция на украине
артемовск
дмитрий медведев
илон маск
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город.В октябре прошлого года политик прокомментировал решение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока-пока, поздравляю латук". На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Артемовске.Как сообщил сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он также уточнил, что с 25 мая подразделения штурмовиков начнут выводить на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом передадут Министерству обороны.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230517/mask-1872292109.html
артемовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, дмитрий медведев, илон маск, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, В мире
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск после сообщений об освобождении города