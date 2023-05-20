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Медведев пригласил Маска посетить Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 20.05.2023 (обновлено: 22:25 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/mask-1873161227.html
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:23
2023-05-20T22:25
специальная военная операция на украине
артемовск
дмитрий медведев
илон маск
россия
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город.В октябре прошлого года политик прокомментировал решение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока-пока, поздравляю латук". На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Артемовске.Как сообщил сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он также уточнил, что с 25 мая подразделения штурмовиков начнут выводить на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом передадут Министерству обороны.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
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артемовск, дмитрий медведев, илон маск, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Россия, В мире
Медведев пригласил Маска посетить Артемовск

Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск после сообщений об освобождении города

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город.
В октябре прошлого года политик прокомментировал решение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока-пока, поздравляю латук". На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Артемовске.
«

"Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам!" — написал Медведев в Twitter, отвечая на пост Маска.

Как сообщил сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он также уточнил, что с 25 мая подразделения штурмовиков начнут выводить на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом передадут Министерству обороны.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.
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