https://ria.ru/20230520/mask-1873161227.html

Медведев пригласил Маска посетить Артемовск

Медведев пригласил Маска посетить Артемовск - РИА Новости, 20.05.2023

Медведев пригласил Маска посетить Артемовск

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:23

2023-05-20T20:23

2023-05-20T22:25

специальная военная операция на украине

артемовск

дмитрий медведев

илон маск

россия

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на прошлогодний вопрос американского предпринимателя Илона Маска о ситуации в Артемовске, пригласив его в город.В октябре прошлого года политик прокомментировал решение экс-премьера Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку, оставив сообщение в Twitter: "Пока-пока, поздравляю латук". На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России "обстоят дела" в Артемовске.Как сообщил сегодня основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Он также уточнил, что с 25 мая подразделения штурмовиков начнут выводить на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над городом передадут Министерству обороны.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230517/mask-1872292109.html

артемовск

россия

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артемовск, дмитрий медведев, илон маск, россия, в мире