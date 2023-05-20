https://ria.ru/20230520/lnr-1873176783.html
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.05.2023
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник
Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:17
2023-05-20T23:17
2023-05-20T23:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Он добавил, что троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. На месте продолжают работать профильные службы, информация о повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник
Пасечник подтвердил, что при обстреле ВСУ села Калиново-Борщеватое погибли два человека