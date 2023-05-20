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При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 20.05.2023 (обновлено: 23:20 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/lnr-1873176783.html
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.05.2023
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник
Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T23:17
2023-05-20T23:20
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Он добавил, что троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. На месте продолжают работать профильные службы, информация о повреждениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник

Пасечник подтвердил, что при обстреле ВСУ села Калиново-Борщеватое погибли два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. В 16.50 украинские националисты нанесли циничный удар по мирному населенному пункту. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате циничного обстрела двое мирных жительниц погибло, 5 человек ранено. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.
Он добавил, что троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. На месте продолжают работать профильные службы, информация о повреждениях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛеонид Пасечник
 
 
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