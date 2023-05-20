https://ria.ru/20230520/lnr-1873176783.html

При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник

При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.05.2023

При обстреле села Калиново-Борщеватое погибли два человека, заявил Пасечник

Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T23:17

2023-05-20T23:17

2023-05-20T23:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

леонид пасечник

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, пять получили ранения в результате украинского обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Он добавил, что троих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. На месте продолжают работать профильные службы, информация о повреждениях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник