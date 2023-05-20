https://ria.ru/20230520/kosachev-1873163775.html

Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия

Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия - РИА Новости, 20.05.2023

Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия

Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:00

2023-05-20T21:00

2023-05-20T21:00

россия

хиросима (префектура)

япония

константин косачев

g7

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Более того - лидер этой самой страны - "автора" Хиросимы и Нагасаки - там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения, отметил Косачев. "Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль", - пояснил он. Но на этом, по его словам, абсурд не заканчивается. "Семерка" в очередной раз высказалась за оказание всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". "На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир", - написал Косачев. Кроме того, как уточнил сенатор, в заявлении G7, помимо прочего, содержится следующая фраза: "Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". "Я перечитал несколько раз. Они это и правда написали! Россия препятствует экспорту своего зерна и удобрений! Это пишут авторы санкций против не только России, но любых транспортных и страховых компаний мира, которые с ней работают. Это пишут те, в чьих портах месяцами стояли корабли, загруженные российскими удобрениями, предназначенные для бесплатной поставки нуждающимся странам", - отметил он. Также лидеры Запада в заявлении подробно расписали, что именно обязаны делать незападные страны: "Россия - сдаться, Китай - заставить Россию сдаться, Иран - перестать быть суверенной страной и тому подобное", написал законодатель. По его словам, чем больше все это читаешь, тем чаще кажется, что отстаиваемая ими система - вовсе не rules based order, а fools based order (не порядок, основанный на правилах, а порядок, основанный на дураках). "Но место для их сбора выбрано и правда очень символичное: Хиросима - лучшее напоминание о "заслугах" Запада перед нашей цивилизацией, и о том, кому именно передал эстафетную палочку преступлений перед человечеством нацизм", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873123205.html

россия

хиросима (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, хиросима (префектура), япония, константин косачев, g7, совет федерации рф