Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/kosachev-1873163775.html
Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия
Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия - РИА Новости, 20.05.2023
Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия
Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:00
2023-05-20T21:00
россия
хиросима (префектура)
япония
константин косачев
g7
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013548_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3567904ebcbcc1451d1d522f5ca232de.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Более того - лидер этой самой страны - "автора" Хиросимы и Нагасаки - там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения, отметил Косачев. "Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль", - пояснил он. Но на этом, по его словам, абсурд не заканчивается. "Семерка" в очередной раз высказалась за оказание всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". "На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир", - написал Косачев. Кроме того, как уточнил сенатор, в заявлении G7, помимо прочего, содержится следующая фраза: "Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". "Я перечитал несколько раз. Они это и правда написали! Россия препятствует экспорту своего зерна и удобрений! Это пишут авторы санкций против не только России, но любых транспортных и страховых компаний мира, которые с ней работают. Это пишут те, в чьих портах месяцами стояли корабли, загруженные российскими удобрениями, предназначенные для бесплатной поставки нуждающимся странам", - отметил он. Также лидеры Запада в заявлении подробно расписали, что именно обязаны делать незападные страны: "Россия - сдаться, Китай - заставить Россию сдаться, Иран - перестать быть суверенной страной и тому подобное", написал законодатель. По его словам, чем больше все это читаешь, тем чаще кажется, что отстаиваемая ими система - вовсе не rules based order, а fools based order (не порядок, основанный на правилах, а порядок, основанный на дураках). "Но место для их сбора выбрано и правда очень символичное: Хиросима - лучшее напоминание о "заслугах" Запада перед нашей цивилизацией, и о том, кому именно передал эстафетную палочку преступлений перед человечеством нацизм", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
https://ria.ru/20230520/zelenskiy-1873123205.html
россия
хиросима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873013548_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_1e2483f51e9ed0f7140331198e2334f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хиросима (префектура), япония, константин косачев, g7, совет федерации рф
Россия, Хиросима (префектура), Япония, Константин Косачев, G7, Совет Федерации РФ
Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия

Косачев назвал проходящий в Японии саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Происходящее сейчас в Хиросиме ("семерка") - это даже не театр, а цирк абсурда и апофеоз лицемерия. Они возлагают венки жертвам первого - и пока, слава богу, единственного - применения атомного оружия, но при этом застенчиво не упоминают, кто именно его применил и не понес за это никакого наказания", - написал политик в своем телеграм-канале.
Более того - лидер этой самой страны - "автора" Хиросимы и Нагасаки - там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения, отметил Косачев.
"Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль", - пояснил он.
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Большая семерка" вляпалась в историю
Вчера, 08:00
Но на этом, по его словам, абсурд не заканчивается. "Семерка" в очередной раз высказалась за оказание всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". "На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир", - написал Косачев.
Кроме того, как уточнил сенатор, в заявлении G7, помимо прочего, содержится следующая фраза: "Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". "Я перечитал несколько раз. Они это и правда написали! Россия препятствует экспорту своего зерна и удобрений! Это пишут авторы санкций против не только России, но любых транспортных и страховых компаний мира, которые с ней работают. Это пишут те, в чьих портах месяцами стояли корабли, загруженные российскими удобрениями, предназначенные для бесплатной поставки нуждающимся странам", - отметил он.
Также лидеры Запада в заявлении подробно расписали, что именно обязаны делать незападные страны: "Россия - сдаться, Китай - заставить Россию сдаться, Иран - перестать быть суверенной страной и тому подобное", написал законодатель.
По его словам, чем больше все это читаешь, тем чаще кажется, что отстаиваемая ими система - вовсе не rules based order, а fools based order (не порядок, основанный на правилах, а порядок, основанный на дураках).
"Но место для их сбора выбрано и правда очень символичное: Хиросима - лучшее напоминание о "заслугах" Запада перед нашей цивилизацией, и о том, кому именно передал эстафетную палочку преступлений перед человечеством нацизм", - заключил Косачев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Это за гранью!" Немцев возмутила деталь в визите Зеленского в Хиросиму
Вчера, 15:44
 
РоссияХиросима (префектура)ЯпонияКонстантин КосачевG7Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала