Косачев назвал саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия
Косачев назвал проходящий в Японии саммит G7 цирком абсурда и апофеозом лицемерия
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7 в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Проходящий в Японии саммит G7 - это цирк абсурда и апофеоз лицемерия, когда Запад пытается перевернуть все с ног на голову, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Происходящее сейчас в Хиросиме ("семерка") - это даже не театр, а цирк абсурда и апофеоз лицемерия. Они возлагают венки жертвам первого - и пока, слава богу, единственного - применения атомного оружия, но при этом застенчиво не упоминают, кто именно его применил и не понес за это никакого наказания", - написал политик в своем телеграм-канале.
Более того - лидер этой самой страны - "автора" Хиросимы и Нагасаки - там же, и занят отнюдь не покаянием, а осуждением другой страны, которая как раз хочет, чтобы планета помнила это чудовищное преступление против мирного населения, отметил Косачев.
"Это как если бы немцы собрались в Освенциме, чтобы осудить Израиль", - пояснил он.
Но на этом, по его словам, абсурд не заканчивается. "Семерка" в очередной раз высказалась за оказание всяческой поддержки киевскому режиму "для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". "На самом деле это взаимоисключающие понятия: либо поддержка воюющей стороны, либо справедливый и прочный мир", - написал Косачев.
Кроме того, как уточнил сенатор, в заявлении G7, помимо прочего, содержится следующая фраза: "Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". "Я перечитал несколько раз. Они это и правда написали! Россия препятствует экспорту своего зерна и удобрений! Это пишут авторы санкций против не только России, но любых транспортных и страховых компаний мира, которые с ней работают. Это пишут те, в чьих портах месяцами стояли корабли, загруженные российскими удобрениями, предназначенные для бесплатной поставки нуждающимся странам", - отметил он.
По его словам, чем больше все это читаешь, тем чаще кажется, что отстаиваемая ими система - вовсе не rules based order, а fools based order (не порядок, основанный на правилах, а порядок, основанный на дураках).
"Но место для их сбора выбрано и правда очень символичное: Хиросима - лучшее напоминание о "заслугах" Запада перед нашей цивилизацией, и о том, кому именно передал эстафетную палочку преступлений перед человечеством нацизм", - заключил Косачев.