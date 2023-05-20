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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ - РИА Новости, 20.05.2023
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22:00 20.05.2023 (обновлено: 22:02 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/koran-1873169124.html
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ - РИА Новости, 20.05.2023
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:00
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происшествия
волгоград
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих возбуждено после сожжения Корана в Волгограде, задержан местный житель Никита Журавель. В СК РФ добавили, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
волгоград
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
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происшествия, волгоград, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, видео
Происшествия, Волгоград, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2023-05-20T22:00
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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ

Задержанный волгоградец признался, что сжег Коран по заданию СБУ за десять тысяч рублей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих возбуждено после сожжения Корана в Волгограде, задержан местный житель Никита Журавель.
«
"В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи - видеосъемке военных объектов", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
 
ПроисшествияВолгоградУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
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