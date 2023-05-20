https://ria.ru/20230520/koran-1873169124.html
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ - РИА Новости, 20.05.2023
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:00
2023-05-20T22:00
2023-05-20T22:02
происшествия
волгоград
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих возбуждено после сожжения Корана в Волгограде, задержан местный житель Никита Журавель. В СК РФ добавили, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
2023-05-20T22:00
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, видео
Происшествия, Волгоград, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ
Задержанный волгоградец признался, что сжег Коран по заданию СБУ за десять тысяч рублей