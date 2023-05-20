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Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ - РИА Новости, 20.05.2023

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде рассказал о задании СБУ

Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:00

2023-05-20T22:00

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происшествия

волгоград

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признался, что делал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, уголовное дело о публичных действиях в целях оскорбления религиозных чувств верующих возбуждено после сожжения Корана в Волгограде, задержан местный житель Никита Журавель. В СК РФ добавили, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-20T22:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, видео