https://ria.ru/20230520/koran-1873168406.html

СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде

СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде - РИА Новости, 20.05.2023

СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде

Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T21:43

2023-05-20T21:43

2023-05-20T22:27

происшествия

волгоград

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873163268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5facfd7123f88a039a2b80e3f8d8dde8.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным следствия, не позднее 19 мая мужчина сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом он снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.В ведомстве добавили, что таким образом подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Максимальная санкция по вменяемой ему статье — лишение свободы на три года.На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева.Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого.

https://ria.ru/20230415/oskvernenie-1865594271.html

волгоград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-20T21:43 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины