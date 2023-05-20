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СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде - РИА Новости, 20.05.2023
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21:43 20.05.2023 (обновлено: 22:27 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/koran-1873168406.html
СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде
СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде - РИА Новости, 20.05.2023
СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде
Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T21:43
2023-05-20T22:27
происшествия
волгоград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным следствия, не позднее 19 мая мужчина сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом он снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.В ведомстве добавили, что таким образом подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Максимальная санкция по вменяемой ему статье — лишение свободы на три года.На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева.Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
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РИА Новости
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происшествия, волгоград, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК возбудил уголовное дело после сожжения Корана в Волгограде

СК возбудил дело об оскорблении чувств верующих после сожжения Корана в Волгограде

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против мужчины, подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Задержан местный житель Никита Журавель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", — заявили там.

По данным следствия, не позднее 19 мая мужчина сжег Коран возле Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в Волгограде. При этом он снимал свои действия на камеру, а затем опубликовал видео на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО Вооруженных сил Украины.
В ведомстве добавили, что таким образом подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте, специально предназначенном для богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Максимальная санкция по вменяемой ему статье — лишение свободы на три года.
На допросе Журавель заявил, что совершил это преступление по указанию украинских спецслужб за десять тысяч рублей. Впоследствии он передал видеозапись сотруднику СБУ. Мужчина также признался, что осуществлял съемку российских военных объектов по заданию Киева.
Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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ПроисшествияВолгоградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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