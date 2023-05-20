https://ria.ru/20230520/koran-1873158634.html

В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети

В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети - РИА Новости, 20.05.2023

В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T19:55

2023-05-20T19:55

2023-05-20T21:02

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873163268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5facfd7123f88a039a2b80e3f8d8dde8.jpg

ВОЛГОГРАД, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник."Сегодня был задержан", — сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как силовики, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.Позже на допросе подозреваемый сознался, что действовал по указанию СБУ.Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети. Инцидент произошел в Кировском районе Волгограда.

https://ria.ru/20230415/oskvernenie-1865594271.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник 2023-05-20T19:55 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, происшествия