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В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети
В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети - РИА Новости, 20.05.2023
В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T19:55
2023-05-20T19:55
2023-05-20T21:02
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник."Сегодня был задержан", — сказал собеседник агентства.В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как силовики, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.Позже на допросе подозреваемый сознался, что действовал по указанию СБУ.Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети. Инцидент произошел в Кировском районе Волгограда.
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Задержание подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети в Волгограде
Правоохранители в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник
2023-05-20T19:55
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PT0M19S
РИА Новости
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волгоград, происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети
Источник подтвердил, что в Волгограде задержали подозреваемого в сожжении Корана у мечети
ВОЛГОГРАД, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгограде подозреваемого в сожжении Корана на фоне мечети, сообщил РИА Новости источник.
"Сегодня был задержан", — сказал собеседник агентства.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как силовики, в том числе сотрудники полиции, задерживают мужчину на велосипеде с рюкзаком за плечами, а затем ведут его в автомобиль.
Позже на допросе подозреваемый сознался, что действовал по указанию СБУ.
Ранее издание издание v1.ru опубликовало ролик
, где неизвестный сжигает Коран на фоне мечети. Инцидент произошел в Кировском районе
Волгограда.
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