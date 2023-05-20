https://ria.ru/20230520/kontsert-1872951574.html

В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"

В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках" - РИА Новости, 20.05.2023

В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"

Сегодня, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных Сил России состоится открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:00

2023-05-20T07:00

2023-05-20T07:00

культура

новости культуры

тимофей маякин

сергей смирнов

вооруженные силы рф

московская область (подмосковье)

музыка

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872936569_0:56:1966:1162_1920x0_80_0_0_17401fcec23272936f9b854e25853e86.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сегодня, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных Сил России состоится открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках", сообщает пресс-служба проекта. В 15.30 начнутся сразу два мероприятия. На Соборной площади Главного храма ВС выступит Военный Образцовый оркестр Почетного караула, а на Аллее Героев — Военный оркестр (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.В 16.00 на Соборной площади запланирован концерт сводного оркестра и Торжественное открытие Программы. Участвуют начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, директор ФГАУ "Музейно-храмовый комплекс ВС РФ" Минобороны России Владислав Педенко, руководитель Дирекции и член Общественного совета Фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.После торжественного открытия выступит Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.Ранее сообщалось о том, что Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского", в котором знаменитости читают отрывки из дневников композитора.

https://ria.ru/20230519/dialogkultur-1872699650.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, тимофей маякин, сергей смирнов, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), музыка, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"