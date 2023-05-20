https://ria.ru/20230520/kontsert-1872951574.html
В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"
В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках" - РИА Новости, 20.05.2023
В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"
Сегодня, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных Сил России состоится открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:00
2023-05-20T07:00
2023-05-20T07:00
культура
новости культуры
тимофей маякин
сергей смирнов
вооруженные силы рф
московская область (подмосковье)
музыка
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сегодня, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных Сил России состоится открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках", сообщает пресс-служба проекта. В 15.30 начнутся сразу два мероприятия. На Соборной площади Главного храма ВС выступит Военный Образцовый оркестр Почетного караула, а на Аллее Героев — Военный оркестр (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.В 16.00 на Соборной площади запланирован концерт сводного оркестра и Торжественное открытие Программы. Участвуют начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, директор ФГАУ "Музейно-храмовый комплекс ВС РФ" Минобороны России Владислав Педенко, руководитель Дирекции и член Общественного совета Фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.После торжественного открытия выступит Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.Ранее сообщалось о том, что Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского", в котором знаменитости читают отрывки из дневников композитора.
https://ria.ru/20230519/dialogkultur-1872699650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, тимофей маякин, сергей смирнов, вооруженные силы рф, московская область (подмосковье), музыка, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
Культура, Новости культуры, Тимофей Маякин, Сергей Смирнов, Вооруженные силы РФ, Московская область (Подмосковье), Музыка, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
В Подмосковье откроется сезон концертов "Военные оркестры в парках"
Сезон концертов "Военные оркестры в парках" откроется 20 мая в Подмосковье
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сегодня, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных Сил России состоится открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках", сообщает пресс-служба проекта.
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"Уже седьмой год программа "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", — уточняется в пресс-релизе.
В 15.30 начнутся сразу два мероприятия. На Соборной площади Главного храма ВС выступит Военный Образцовый оркестр Почетного караула, а на Аллее Героев — Военный оркестр (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
В 16.00 на Соборной площади запланирован концерт сводного оркестра и Торжественное открытие Программы. Участвуют начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России — главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, директор ФГАУ "Музейно-храмовый комплекс ВС РФ" Минобороны России Владислав Педенко, руководитель Дирекции и член Общественного совета Фестиваля "Спасская башня" Сергей Смирнов.
После торжественного открытия выступит Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Ранее сообщалось
о том, что Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского", в котором знаменитости читают отрывки из дневников композитора.
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