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Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского" - РИА Новости, 19.05.2023
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Культура
 
14:13 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/muzyka-1872895061.html
Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского"
Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского" - РИА Новости, 19.05.2023
Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского"
Валерий Гергиев открывает культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского", сообщается на сайте Международного конкурса имени П. И. Чайковского. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:13
2023-05-19T14:13
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Валерий Гергиев открывает культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского", сообщается на сайте Международного конкурса имени П. И. Чайковского.Лидеры своих направлений и талантливая молодежь читают яркие фрагменты из дневников композитора.Участники — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, праправнук Льва Николаевича Толстого, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, скрипач Владимир Спиваков, Иван Бессонов, космонавт Сергей Крикалев, Сергей Безруков и другие. Видео опубликуют на официальном сайте Международного конкурса им. П. И. Чайковского. В этом году смотр проходит с 19 июня по 1 июля. Гергиев — сопредседатель его Оргкомитета.Ранее сообщалось о том, что Зара рассказала о создании альбома курдских песен.
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новости культуры, валерий гергиев, знаменитости, музыка
Культура, Новости культуры, Валерий Гергиев, Знаменитости, Музыка
Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского"

Валерий Гергиев запустил культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале "Зарядье"
Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Валерий Гергиев открывает культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского", сообщается на сайте Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
Лидеры своих направлений и талантливая молодежь читают яркие фрагменты из дневников композитора.
Участники — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, праправнук Льва Николаевича Толстого, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, скрипач Владимир Спиваков, Иван Бессонов, космонавт Сергей Крикалев, Сергей Безруков и другие.
Видео опубликуют на официальном сайте Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
В этом году смотр проходит с 19 июня по 1 июля. Гергиев — сопредседатель его Оргкомитета.
Ранее сообщалось о том, что Зара рассказала о создании альбома курдских песен.
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