https://ria.ru/20230519/muzyka-1872895061.html

Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского"

Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского" - РИА Новости, 19.05.2023

Валерий Гергиев запустил проект "Страна Чайковского"

Валерий Гергиев открывает культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского", сообщается на сайте Международного конкурса имени П. И. Чайковского. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:13

2023-05-19T14:13

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новости культуры

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Валерий Гергиев открывает культурно-просветительский спецпроект "Страна Чайковского", сообщается на сайте Международного конкурса имени П. И. Чайковского.Лидеры своих направлений и талантливая молодежь читают яркие фрагменты из дневников композитора.Участники — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, праправнук Льва Николаевича Толстого, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, скрипач Владимир Спиваков, Иван Бессонов, космонавт Сергей Крикалев, Сергей Безруков и другие. Видео опубликуют на официальном сайте Международного конкурса им. П. И. Чайковского. В этом году смотр проходит с 19 июня по 1 июля. Гергиев — сопредседатель его Оргкомитета.Ранее сообщалось о том, что Зара рассказала о создании альбома курдских песен.

https://ria.ru/20230519/dialogkultur-1872699650.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валерий гергиев, знаменитости, музыка