https://ria.ru/20230517/muzyka-1872453036.html

Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен

Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен - РИА Новости, 17.05.2023

Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен

Певица Зара выпустила альбом песен на курдском языке Klama dilê min ("Песни моего сердца"). В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, как создавала... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:41

2023-05-17T17:41

2023-05-17T17:41

культура

зара (зарифа мгоян)

музыка

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Зара выпустила альбом песен на курдском языке Klama dilê min ("Песни моего сердца"). В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, как создавала материал. В альбом вошли 10 трэков, среди которых старинные народные песни и оригинальные композиции. Музыку для последних написала израильская певица и музыкант Ясмин Леви. Зара в 2016 году стала артистом ЮНЕСКО во имя мира. Выпуск альбома в том числе связан с ее деятельностью в рамках международной культурной организации. При этом, певица уточнила, что никаких проблем в коммуникации с ЮНЕСКО (на фоне отмены российских артистов) сейчас нет. Ранее стало известно, что балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир.

https://ria.ru/20230511/kontsert-1871096955.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

зара (зарифа мгоян), музыка