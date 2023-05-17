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Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен - РИА Новости, 17.05.2023
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Культура
 
17:41 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/muzyka-1872453036.html
Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен
Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен - РИА Новости, 17.05.2023
Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен
Певица Зара выпустила альбом песен на курдском языке Klama dilê min ("Песни моего сердца"). В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, как создавала... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:41
2023-05-17T17:41
культура
зара (зарифа мгоян)
музыка
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Зара выпустила альбом песен на курдском языке Klama dilê min ("Песни моего сердца"). В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, как создавала материал. В альбом вошли 10 трэков, среди которых старинные народные песни и оригинальные композиции. Музыку для последних написала израильская певица и музыкант Ясмин Леви. Зара в 2016 году стала артистом ЮНЕСКО во имя мира. Выпуск альбома в том числе связан с ее деятельностью в рамках международной культурной организации. При этом, певица уточнила, что никаких проблем в коммуникации с ЮНЕСКО (на фоне отмены российских артистов) сейчас нет. Ранее стало известно, что балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир.
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зара (зарифа мгоян), музыка
Культура, Зара (Зарифа Мгоян), Музыка
Зара рассказала подробности создания альбома курдских песен

Зара поделилась причиной и подробностями создания альбома песен на курдском языке

© Фото предоставлено певицей ЗаройПевица Зара
Певица Зара
© Фото предоставлено певицей Зарой
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певица Зара выпустила альбом песен на курдском языке Klama dilê min ("Песни моего сердца"). В эксклюзивном интервью РИА Новости она рассказала, как создавала материал.
«
"В музыкальном оформлении преимущественно звучат тембур, зурна, уд, даф, дохол и другие национальные инструменты. Все они звучит в моих песнях. В музыке моего народа очень много оттенков, полутонов и глубины. Курдская музыка воспевает жизнь, любовь, при этом она неразрывно связана с тоской по родной земле, странствиями человеческих душ", – рассказала Зара.
В альбом вошли 10 трэков, среди которых старинные народные песни и оригинальные композиции. Музыку для последних написала израильская певица и музыкант Ясмин Леви.
Зара в 2016 году стала артистом ЮНЕСКО во имя мира. Выпуск альбома в том числе связан с ее деятельностью в рамках международной культурной организации. При этом, певица уточнила, что никаких проблем в коммуникации с ЮНЕСКО (на фоне отмены российских артистов) сейчас нет.
© Фото предоставлено певицей ЗаройПевица Зара
Певица Зара
© Фото предоставлено певицей Зарой
Певица Зара
«
"Пока в мире существует потребность в культуре, науке, образовании деятельность ЮНЕСКО будет также высоко оценена представителями разных народов мира", – подчеркнула певица.
Ранее стало известно, что балет Игоря Моисеева отправится на гастроли в Алжир.
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