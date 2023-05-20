https://ria.ru/20230520/iran-1873071815.html

В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран

В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран - РИА Новости, 20.05.2023

В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран

Россияне могут получать визы по прилету в Иран, Тегеран ожидает роста числа российских туристов, заявил РИА Новости замминистра культурного наследия, туризма и... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T07:35

2023-05-20T07:35

2023-05-20T07:36

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

иран

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

nordwind airlines

пулково (аэропорт)

россия

тегеран (город)

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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Россияне могут получать визы по прилету в Иран, Тегеран ожидает роста числа российских туристов, заявил РИА Новости замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскар Шалбафиан.По его словам, в свете проработки отмены виз для групповых туристических поездок, а также подключения частных секторов двух стран к туристической сфере и налаживания связей между ними Иран ожидает увеличения турпотока из России. Он отметил, что, по иранским данным, с конца марта 2022 года до конца марта 2023 года Иран посетили порядка 41 тысячи россиян."Число туристов с учетом проделанных шагов значительно вырастет", - добавил он.Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил журналистам, что этим летом будут запущены безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном, на это можно рассчитывать, поскольку страны уже обменялись списками туроператоров, которые будут работать на направлении.Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines откроет с 1 июня прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщала ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html

иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), nordwind airlines, пулково (аэропорт), россия, тегеран (город)