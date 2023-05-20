https://ria.ru/20230520/iran-1873071815.html
В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран
В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран - РИА Новости, 20.05.2023
В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран
Россияне могут получать визы по прилету в Иран, Тегеран ожидает роста числа российских туристов, заявил РИА Новости замминистра культурного наследия, туризма и... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:35
2023-05-20T07:35
2023-05-20T07:36
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
иран
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
nordwind airlines
пулково (аэропорт)
россия
тегеран (город)
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Россияне могут получать визы по прилету в Иран, Тегеран ожидает роста числа российских туристов, заявил РИА Новости замминистра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскар Шалбафиан.По его словам, в свете проработки отмены виз для групповых туристических поездок, а также подключения частных секторов двух стран к туристической сфере и налаживания связей между ними Иран ожидает увеличения турпотока из России. Он отметил, что, по иранским данным, с конца марта 2022 года до конца марта 2023 года Иран посетили порядка 41 тысячи россиян."Число туристов с учетом проделанных шагов значительно вырастет", - добавил он.Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков заявил журналистам, что этим летом будут запущены безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном, на это можно рассчитывать, поскольку страны уже обменялись списками туроператоров, которые будут работать на направлении.Кроме того, авиакомпания Nordwind Airlines откроет с 1 июня прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран, сообщала ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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иран, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), nordwind airlines, пулково (аэропорт), россия, тегеран (город)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Иран, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Nordwind Airlines, Пулково (аэропорт), Россия, Тегеран (город)
В Тегеране сообщили, что россияне могут получать визы по прилету в Иран
Министерство туризма Ирана: россияне смогут получать визы по прилету в страну