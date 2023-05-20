https://ria.ru/20230520/edelveys-1873137549.html

Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс"

Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс" - РИА Новости, 20.05.2023

Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс"

Бойцы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" украинской армии Николая... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T17:24

2023-05-20T17:24

2023-05-20T17:25

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

владимир зеленский

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Бойцы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" украинской армии Николая Головатюка, по приказу которого в том числе неоднократно обстреливали территорию ЛНР, сообщил РИА Новости в субботу подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Мы сталкивались с этой бригадой (10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс" – ред.) неоднократно на линии боевого соприкосновения еще до проведения специальной военной операции… Если мы отметим личный состав этой бригады, то это одни националисты, я даже не побоюсь сказать слово фашисты, потому что они неоднократно отмечены в обстрелах мирных городов и районов Луганской Народной Республики", - Марочко. Он уточнил, что в результате обстрелов территории Республик Донбасса со стороны данной бригады, жертвы были и среди мирного населения. "Ликвидация командира горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Николая Головатюка так называемых вооруженных формирований Украины, лишь подтверждает тот факт, что мы делаем правильное дело и выполняем задачу верховного главнокомандующего, то есть денацифицируем Украину", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20230221/edelveys-1853377733.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф