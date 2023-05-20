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Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс" - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 20.05.2023 (обновлено: 17:25 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/edelveys-1873137549.html
Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс"
Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс" - РИА Новости, 20.05.2023
Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс"
Бойцы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" украинской армии Николая... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:24
2023-05-20T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Бойцы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" украинской армии Николая Головатюка, по приказу которого в том числе неоднократно обстреливали территорию ЛНР, сообщил РИА Новости в субботу подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. "Мы сталкивались с этой бригадой (10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс" – ред.) неоднократно на линии боевого соприкосновения еще до проведения специальной военной операции… Если мы отметим личный состав этой бригады, то это одни националисты, я даже не побоюсь сказать слово фашисты, потому что они неоднократно отмечены в обстрелах мирных городов и районов Луганской Народной Республики", - Марочко. Он уточнил, что в результате обстрелов территории Республик Донбасса со стороны данной бригады, жертвы были и среди мирного населения. "Ликвидация командира горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Николая Головатюка так называемых вооруженных формирований Украины, лишь подтверждает тот факт, что мы делаем правильное дело и выполняем задачу верховного главнокомандующего, то есть денацифицируем Украину", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20230221/edelveys-1853377733.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко сообщил о ликвидации командира украинской бригады "Эдельвейс"

Марочко сообщил о ликвидации командира украинской штурмовой бригады "Эдельвейс" Головатюка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Бойцы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" украинской армии Николая Головатюка, по приказу которого в том числе неоднократно обстреливали территорию ЛНР, сообщил РИА Новости в субботу подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал на сайте официального интернет-представительства указ, которым за образцовое выполнение возложенных задач присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде сухопутных войск украинской армии наименование "Эдельвейс". Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии.
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"Мы сталкивались с этой бригадой (10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс" – ред.) неоднократно на линии боевого соприкосновения еще до проведения специальной военной операции… Если мы отметим личный состав этой бригады, то это одни националисты, я даже не побоюсь сказать слово фашисты, потому что они неоднократно отмечены в обстрелах мирных городов и районов Луганской Народной Республики", - Марочко.
Он уточнил, что в результате обстрелов территории Республик Донбасса со стороны данной бригады, жертвы были и среди мирного населения.
"Ликвидация командира горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Николая Головатюка так называемых вооруженных формирований Украины, лишь подтверждает тот факт, что мы делаем правильное дело и выполняем задачу верховного главнокомандующего, то есть денацифицируем Украину", - сказал Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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