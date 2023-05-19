https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html

Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины

Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины - РИА Новости, 19.05.2023

Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:54

2023-05-19T17:54

2023-05-19T18:24

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир зеленский

башар асад

владимир путин

украина

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт в постсоветской республике.Он добавил, что Украина предложила "формулу мира", направленную на решение конфликта.Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принимает участие президент Сирии Башар Асад, стартовал в саудовской Джидде в пятницу.Зеленский в ноябре 2022-го на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба за счет российских активов.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Несмотря на нежелание Киева договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.

https://ria.ru/20230519/krym-1872812964.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

россия

киев

украина

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россия, киев, владимир зеленский, башар асад, владимир путин, украина