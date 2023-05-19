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Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 19.05.2023 (обновлено: 18:24 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html
Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины
Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины - РИА Новости, 19.05.2023
Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:54
2023-05-19T18:24
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир зеленский
башар асад
владимир путин
украина
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт в постсоветской республике.Он добавил, что Украина предложила "формулу мира", направленную на решение конфликта.Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принимает участие президент Сирии Башар Асад, стартовал в саудовской Джидде в пятницу.Зеленский в ноябре 2022-го на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба за счет российских активов.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Несмотря на нежелание Киева договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
https://ria.ru/20230519/krym-1872812964.html
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россия, киев, владимир зеленский, башар асад, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Башар Асад, Владимир Путин, Украина
Зеленский пожаловался, что не всем арабским лидерам интересна тема Украины

Зеленский пожаловался, что не все арабские лидеры обращают внимание на события на Украине

© AP Photo / Saudi Press AgencyПрезидент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Saudi Press Agency
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Джидды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимания на конфликт в постсоветской республике.
«
"К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <...> незаконными аннексиями. И я здесь, чтобы все могли взглянуть правде в глаза", — заявил политик.
Он добавил, что Украина предложила "формулу мира", направленную на решение конфликта.
Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за много лет принимает участие президент Сирии Башар Асад, стартовал в саудовской Джидде в пятницу.
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Зеленский в ноябре 2022-го на саммите G20 заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, спецтрибунал для виновных в развязывании конфликта и компенсация нанесенного ущерба за счет российских активов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.
Несмотря на нежелание Киева договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ЗеленскийБашар АсадВладимир ПутинУкраина
 
 
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