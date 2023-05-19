https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html
Зеленский запросил мира — без России
Зеленский запросил мира — без России - РИА Новости, 19.05.2023
Зеленский запросил мира — без России
Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил своих хозяев из "Большой... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:00
2023-05-19T08:00
2023-05-19T08:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
джордж фридман
g7
вооруженные силы украины
stratfor
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил своих хозяев из "Большой семерки" провести мирный саммит и обсудить его "мирный план".Встреча G7 начинается сегодня в Хиросиме, и есть вероятность того, что некий мирный междусобойчик там действительно проведут, хотя смысл его остается неясен. Обсуждать хотелки Киева без России — это просто разговоры в пользу бедных.Лидеры "Большой семерки" могут принимать какие угодно решения и выносить постановления, вот только на действия Москвы это не окажет никакого влияния. Ведущие политики Запада в такой ситуации будут выглядеть как наши несчастные эмигранты: те тоже обожают собираться на какие-то саммиты, обсуждать, что им делать с Россией, выносить решения, однако никто их не слушает и никому их постановления даром не нужны.На самом деле заявление Зеленского — это просто крик о помощи. Его "странная война", похоже, вымотала Украину окончательно. Экономики страны — богатейшей когда-то республики СССР — больше не существует. Вместо нее лишь долги, которые предстоит выплачивать еще поколения спустя. А ведь когда-то там на полном серьезе верили в то, что, освободившись от Москвы, будут жить "как во Франции".Да что там экономика! Заканчивается самый главный ресурс государства — его граждане. Только трудоспособных украинцев выехало за границу около 5,5 миллиона. Причем эти граждане увозили с собой иждивенцев — детей и родителей. Получается, только за год "сделала ноги" едва ли не треть всего довоенного населения Незалежной. Еще несколько миллионов с песнями ушли в Россию, прихватив с собой свои города и села. И это не считая потерь, собственно, в армии — в Америке считают, что за год погибло больше трехсот тысяч вээсушников.То, что сегодня происходит с бывшей УССР, — это классический пример дружбы с Америкой. Враждовать с ней, конечно, неприятно, но дружить просто смертельно. Причем последние тридцать лет американцы открыто демонстрировали это всему миру.Принесли демократию в Югославию — страна исчезла с карты мира. Принесли ее в Ирак, Ливию, Афганистан — там воцарился форменный кошмар. При этом несколько десятилетий там у власти были союзники и лучшие друзья американцев, а жизнь на этих территориях такая, что хоть волком вой.Всему миру это подается как то, что с отсталыми народами белым господам никак не удается построить "демократию". На самом деле это просто отмазка. Никогда никакой демократии американцы строить не планировали. Разорить, погрузить страну в хаос, довести население до того, чтобы оно очертя голову бежало из страны, — это пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь.Совершенно несентиментальная газета The Washington Post насчитала недавно более 4,5 миллиона "косвенных смертей" в мире в результате американских вторжений после 11 сентября. Это были обычные мирные жители. Приплюсуйте к ним десятки миллионов беженцев, разрушенные производства, убитые экономики — это и будет истинный результат внешней политики США. Стирая с лица земли государства, убивая миллионы людей, американцы просто поддерживали жизнь своей умирающей империи.Из Украины они тоже сделали Афганистан, только зашли туда похитрее — перекупив элиту и устроив переворот в 2014 году. Украинцы, как это им свойственно, думали, что сумеют переиграть дядюшку Сэма: и ништяки все получат, и уничтожения избегнут. Но так не вышло — против них играли слишком опытные ребята.В результате Незалежная сегодня лежит в руинах, а ее топ-менеджер просит у хозяев передышки: ему некем больше воевать. И перенос контрнаступления, и мирный план, и просьба о мирном саммите — все из той же оперы.Однако так просто американские хозяева Зеленского не отпустят. По их мнению, Украину еще можно использовать, тем более что не все цели в Европе достигнуты.Эти цели Вашингтона еще в 2015 году, вскоре после путча в Киеве, популярно изложил политолог Джордж Фридман, основатель знаменитого аналитического центра Stratfor. Для сохранения своего господства, сообщил он, американцам нужно срочно разорвать отношения Германии и России.Этот пункт уже выполнен. Сначала было разжигание конфликта на Украине, затем взрыв "Северных потоков", шантаж Германии для поставок оружия киевскому режиму, ну и вишенкой на торте — немецкие танки в Донбассе.Теперь же, по плану Фридмана, американцы должны выстроить между Германией и Россией буферную зону, объединив в ней лимитрофные территории, готовые воевать против нашей страны. Это печально известный проект Междуморья — американцы хотят объединить в нем прибалтов, Украину, Молдавию и даже Белоруссию под чутким присмотром поляков.Европа, по словам Фридмана, "обречена воевать". И если страны Старого Света еще как-то уклоняются от мобилизации, то новых членов ЕС во главе с Польшей уже ждут на Восточном фронте. А это значит, что восток Европы повторит судьбу Незалежной — американцы точно так же обратят его в руины.Давным-давно, когда потребительский рынок США был самым богатым в мире, американцы действительно продавали доступ на него своим вассалам. Отсюда феномен быстрого роста послевоенных Японии, Южной Кореи, ФРГ.Однако сейчас с экономикой в Штатах плохо и все планы Маршалла оказались позабыты. Сегодня американцы превращают своих союзников и друзей в "украины" — разоренные войной, униженные, разорванные на части территории. Символично, что саммит G7 проходит в Хиросиме. Это хорошее напоминание всем странам, чего им ждать от Вашингтона.
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872684883.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872676997.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230518/ukraina-1872694634.html
https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
россия, украина, германия, джордж фридман, g7, вооруженные силы украины, stratfor, аналитика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Джордж Фридман, G7, Вооруженные силы Украины, Stratfor, Аналитика
Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил
своих хозяев из "Большой семерки" провести мирный саммит и обсудить его "мирный план".
Встреча G7
начинается сегодня в Хиросиме
, и есть вероятность того, что некий мирный междусобойчик там действительно проведут, хотя смысл его остается неясен. Обсуждать хотелки Киева
без России — это просто разговоры в пользу бедных.
Зеленский присоединится к саммиту лидеров G7 в онлайн-режиме, сообщили СМИ
Лидеры "Большой семерки" могут принимать какие угодно решения и выносить постановления, вот только на действия Москвы
это не окажет никакого влияния. Ведущие политики Запада в такой ситуации будут выглядеть как наши несчастные эмигранты: те тоже обожают собираться на какие-то саммиты, обсуждать, что им делать с Россией, выносить решения, однако никто их не слушает и никому их постановления даром не нужны.
На самом деле заявление Зеленского — это просто крик о помощи. Его "странная война", похоже, вымотала Украину окончательно. Экономики страны — богатейшей когда-то республики СССР
— больше не существует. Вместо нее лишь долги, которые предстоит выплачивать еще поколения спустя. А ведь когда-то там на полном серьезе верили в то, что, освободившись от Москвы, будут жить "как во Франции".
Да что там экономика! Заканчивается самый главный ресурс государства — его граждане. Только трудоспособных украинцев выехало за границу около 5,5 миллиона. Причем эти граждане увозили с собой иждивенцев — детей и родителей. Получается, только за год "сделала ноги" едва ли не треть всего довоенного населения Незалежной. Еще несколько миллионов с песнями ушли в Россию, прихватив с собой свои города и села. И это не считая потерь, собственно, в армии — в Америке
считают, что за год погибло больше трехсот тысяч вээсушников.
Пресс-секретарь Зеленского оценил возможность проведения "мирного саммита"
То, что сегодня происходит с бывшей УССР, — это классический пример дружбы с Америкой. Враждовать с ней, конечно, неприятно, но дружить просто смертельно. Причем последние тридцать лет американцы открыто демонстрировали это всему миру.
Принесли демократию в Югославию
— страна исчезла с карты мира. Принесли ее в Ирак
, Ливию
, Афганистан
— там воцарился форменный кошмар. При этом несколько десятилетий там у власти были союзники и лучшие друзья американцев, а жизнь на этих территориях такая, что хоть волком вой.
Всему миру это подается как то, что с отсталыми народами белым господам никак не удается построить "демократию". На самом деле это просто отмазка. Никогда никакой демократии американцы строить не планировали. Разорить, погрузить страну в хаос, довести население до того, чтобы оно очертя голову бежало из страны, — это пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь.
Будет ли беспристрастным "саммит мира" по Украине? Взгляд политолога
Совершенно несентиментальная газета The Washington Post насчитала недавно
более 4,5 миллиона "косвенных смертей" в мире в результате американских вторжений после 11 сентября. Это были обычные мирные жители. Приплюсуйте к ним десятки миллионов беженцев, разрушенные производства, убитые экономики — это и будет истинный результат внешней политики США
. Стирая с лица земли государства, убивая миллионы людей, американцы просто поддерживали жизнь своей умирающей империи.
Из Украины они тоже сделали Афганистан, только зашли туда похитрее — перекупив элиту и устроив переворот в 2014 году. Украинцы, как это им свойственно, думали, что сумеют переиграть дядюшку Сэма: и ништяки все получат, и уничтожения избегнут. Но так не вышло — против них играли слишком опытные ребята.
В результате Незалежная сегодня лежит в руинах, а ее топ-менеджер просит у хозяев передышки: ему некем больше воевать. И перенос контрнаступления, и мирный план, и просьба о мирном саммите — все из той же оперы.
Во Франции рассказали о страхе Зеленского в связи с контрнаступлением
Однако так просто американские хозяева Зеленского не отпустят. По их мнению, Украину еще можно использовать, тем более что не все цели в Европе
достигнуты.
Эти цели Вашингтона
еще в 2015 году, вскоре после путча в Киеве, популярно изложил политолог Джордж Фридман
, основатель знаменитого аналитического центра Stratfor
. Для сохранения своего господства, сообщил он, американцам нужно срочно разорвать отношения Германии
и России.
Этот пункт уже выполнен. Сначала было разжигание конфликта на Украине, затем взрыв "Северных потоков", шантаж Германии для поставок оружия киевскому режиму, ну и вишенкой на торте — немецкие танки в Донбассе.
Теперь же, по плану Фридмана, американцы должны выстроить между Германией и Россией буферную зону, объединив в ней лимитрофные территории, готовые воевать против нашей страны. Это печально известный проект Междуморья — американцы хотят объединить в нем прибалтов, Украину, Молдавию
и даже Белоруссию
под чутким присмотром поляков.
Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш
Европа, по словам Фридмана, "обречена воевать". И если страны Старого Света еще как-то уклоняются от мобилизации, то новых членов ЕС
во главе с Польшей
уже ждут на Восточном фронте. А это значит, что восток Европы повторит судьбу Незалежной — американцы точно так же обратят его в руины.
Давным-давно, когда потребительский рынок США был самым богатым в мире, американцы действительно продавали доступ на него своим вассалам. Отсюда феномен быстрого роста послевоенных Японии
, Южной Кореи
, ФРГ.
Однако сейчас с экономикой в Штатах плохо и все планы Маршалла оказались позабыты. Сегодня американцы превращают своих союзников и друзей в "украины" — разоренные войной, униженные, разорванные на части территории. Символично, что саммит G7 проходит в Хиросиме. Это хорошее напоминание всем странам, чего им ждать от Вашингтона.
СМИ: Путин одним ударом обрушил безжалостный план Зеленского по России