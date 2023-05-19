https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

Зеленский запросил мира — без России

Зеленский запросил мира — без России - РИА Новости, 19.05.2023

Зеленский запросил мира — без России

Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил своих хозяев из "Большой... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:00

2023-05-19T08:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

германия

джордж фридман

g7

вооруженные силы украины

stratfor

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Разрекламированное еще с зимы "контрнаступление" ВСУ обернулось неожиданно. Верховный главнокомандующий Украины внезапно попросил своих хозяев из "Большой семерки" провести мирный саммит и обсудить его "мирный план".Встреча G7 начинается сегодня в Хиросиме, и есть вероятность того, что некий мирный междусобойчик там действительно проведут, хотя смысл его остается неясен. Обсуждать хотелки Киева без России — это просто разговоры в пользу бедных.Лидеры "Большой семерки" могут принимать какие угодно решения и выносить постановления, вот только на действия Москвы это не окажет никакого влияния. Ведущие политики Запада в такой ситуации будут выглядеть как наши несчастные эмигранты: те тоже обожают собираться на какие-то саммиты, обсуждать, что им делать с Россией, выносить решения, однако никто их не слушает и никому их постановления даром не нужны.На самом деле заявление Зеленского — это просто крик о помощи. Его "странная война", похоже, вымотала Украину окончательно. Экономики страны — богатейшей когда-то республики СССР — больше не существует. Вместо нее лишь долги, которые предстоит выплачивать еще поколения спустя. А ведь когда-то там на полном серьезе верили в то, что, освободившись от Москвы, будут жить "как во Франции".Да что там экономика! Заканчивается самый главный ресурс государства — его граждане. Только трудоспособных украинцев выехало за границу около 5,5 миллиона. Причем эти граждане увозили с собой иждивенцев — детей и родителей. Получается, только за год "сделала ноги" едва ли не треть всего довоенного населения Незалежной. Еще несколько миллионов с песнями ушли в Россию, прихватив с собой свои города и села. И это не считая потерь, собственно, в армии — в Америке считают, что за год погибло больше трехсот тысяч вээсушников.То, что сегодня происходит с бывшей УССР, — это классический пример дружбы с Америкой. Враждовать с ней, конечно, неприятно, но дружить просто смертельно. Причем последние тридцать лет американцы открыто демонстрировали это всему миру.Принесли демократию в Югославию — страна исчезла с карты мира. Принесли ее в Ирак, Ливию, Афганистан — там воцарился форменный кошмар. При этом несколько десятилетий там у власти были союзники и лучшие друзья американцев, а жизнь на этих территориях такая, что хоть волком вой.Всему миру это подается как то, что с отсталыми народами белым господам никак не удается построить "демократию". На самом деле это просто отмазка. Никогда никакой демократии американцы строить не планировали. Разорить, погрузить страну в хаос, довести население до того, чтобы оно очертя голову бежало из страны, — это пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь.Совершенно несентиментальная газета The Washington Post насчитала недавно более 4,5 миллиона "косвенных смертей" в мире в результате американских вторжений после 11 сентября. Это были обычные мирные жители. Приплюсуйте к ним десятки миллионов беженцев, разрушенные производства, убитые экономики — это и будет истинный результат внешней политики США. Стирая с лица земли государства, убивая миллионы людей, американцы просто поддерживали жизнь своей умирающей империи.Из Украины они тоже сделали Афганистан, только зашли туда похитрее — перекупив элиту и устроив переворот в 2014 году. Украинцы, как это им свойственно, думали, что сумеют переиграть дядюшку Сэма: и ништяки все получат, и уничтожения избегнут. Но так не вышло — против них играли слишком опытные ребята.В результате Незалежная сегодня лежит в руинах, а ее топ-менеджер просит у хозяев передышки: ему некем больше воевать. И перенос контрнаступления, и мирный план, и просьба о мирном саммите — все из той же оперы.Однако так просто американские хозяева Зеленского не отпустят. По их мнению, Украину еще можно использовать, тем более что не все цели в Европе достигнуты.Эти цели Вашингтона еще в 2015 году, вскоре после путча в Киеве, популярно изложил политолог Джордж Фридман, основатель знаменитого аналитического центра Stratfor. Для сохранения своего господства, сообщил он, американцам нужно срочно разорвать отношения Германии и России.Этот пункт уже выполнен. Сначала было разжигание конфликта на Украине, затем взрыв "Северных потоков", шантаж Германии для поставок оружия киевскому режиму, ну и вишенкой на торте — немецкие танки в Донбассе.Теперь же, по плану Фридмана, американцы должны выстроить между Германией и Россией буферную зону, объединив в ней лимитрофные территории, готовые воевать против нашей страны. Это печально известный проект Междуморья — американцы хотят объединить в нем прибалтов, Украину, Молдавию и даже Белоруссию под чутким присмотром поляков.Европа, по словам Фридмана, "обречена воевать". И если страны Старого Света еще как-то уклоняются от мобилизации, то новых членов ЕС во главе с Польшей уже ждут на Восточном фронте. А это значит, что восток Европы повторит судьбу Незалежной — американцы точно так же обратят его в руины.Давным-давно, когда потребительский рынок США был самым богатым в мире, американцы действительно продавали доступ на него своим вассалам. Отсюда феномен быстрого роста послевоенных Японии, Южной Кореи, ФРГ.Однако сейчас с экономикой в Штатах плохо и все планы Маршалла оказались позабыты. Сегодня американцы превращают своих союзников и друзей в "украины" — разоренные войной, униженные, разорванные на части территории. Символично, что саммит G7 проходит в Хиросиме. Это хорошее напоминание всем странам, чего им ждать от Вашингтона.

https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872684883.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872676997.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230518/ukraina-1872694634.html

https://ria.ru/20230517/strakh-1872286729.html

https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

https://ria.ru/20230518/udar-1872647195.html

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россия, украина, германия, джордж фридман, g7, вооруженные силы украины, stratfor, аналитика