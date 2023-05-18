https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html

Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ

Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023

Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ

Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:03

2023-05-18T12:03

2023-05-18T16:10

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", — пишет газета. Отмечается, что предлагаемое мероприятие, в котором, как ожидается, не будет участвовать Россия, будет направлено на продвижение плана Зеленского по урегулированию, состоящего из десяти пунктов."Украинцы запросили это, и я ожидаю, что G7 обсудит это", — заявил европейский чиновник, добавив, что необходимо обсудить "большее количество элементов" плана. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

https://ria.ru/20230515/peregovory-1871758899.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, g7