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Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
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12:03 18.05.2023 (обновлено: 16:10 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html
Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ
Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.05.2023
Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ
Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:03
2023-05-18T16:10
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", — пишет газета. Отмечается, что предлагаемое мероприятие, в котором, как ожидается, не будет участвовать Россия, будет направлено на продвижение плана Зеленского по урегулированию, состоящего из десяти пунктов."Украинцы запросили это, и я ожидаю, что G7 обсудит это", — заявил европейский чиновник, добавив, что необходимо обсудить "большее количество элементов" плана. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, g7
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, G7
Зеленский запросил провести мирный саммит без России, сообщили СМИ

FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без России, просьбу обсудит G7

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана", лидеры G7 могут обсудить его предложение на встрече в Японии, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского", — пишет газета.
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Отмечается, что предлагаемое мероприятие, в котором, как ожидается, не будет участвовать Россия, будет направлено на продвижение плана Зеленского по урегулированию, состоящего из десяти пунктов.
"Украинцы запросили это, и я ожидаю, что G7 обсудит это", — заявил европейский чиновник, добавив, что необходимо обсудить "большее количество элементов" плана.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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