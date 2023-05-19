https://ria.ru/20230519/yuar-1872830205.html

В ЮАР разъяснили позицию по конфликту на Украине

В ЮАР разъяснили позицию по конфликту на Украине - РИА Новости, 19.05.2023

В ЮАР разъяснили позицию по конфликту на Украине

ЮАР не согласна с тем, что ее нейтральная позиция по ситуации на Украине ставит РФ выше других стран, заявил замглавы министерства финансов ЮАР Дэвид Масондо. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:38

2023-05-19T10:38

2023-05-19T10:38

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. ЮАР не согласна с тем, что ее нейтральная позиция по ситуации на Украине ставит РФ выше других стран, заявил замглавы министерства финансов ЮАР Дэвид Масондо. "Позвольте мне четко изложить нашу позицию. ЮАР поддерживает основанный на правилах международный порядок, закрепленный Уставом ООН и суверенитетом всех наций. Мы последовательно занимали нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. Мы не согласны с тем, что наша нейтральная позиция ставит Россию выше других стран", - приводит портал News24 слова замминистра ЮАР. По словам Масондо, международное сообщество должно работать сообща, чтобы в срочном порядке добиться прекращения боевых действий на Украине. Он также предупредил, что обвинения США в адрес Южно-Африканской Республики должны быть быстро разрешены, чтобы урегулировать цены на местную валюту и государственные облигации. "Мы видели негативное влияние, которое это необоснованное заявление оказало на нашу валюту и рынок облигаций. Поэтому крайне важно, чтобы мы срочно закрыли этот вопрос, чтобы обеспечить определенность на рынке", - добавил он. Ранее портал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщил, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. Ранее сообщалось, что 11 мая курс южноафриканского рэнда начал снижаться по отношению к доллару и в ходе торгов приближался к историческому минимуму. По словам аналитиков, чьи слова приводит агентство Блумберг, это связано с курсом африканских стран на укрепление отношений с Россией. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с главой РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230518/razgovor-1872590787.html

https://ria.ru/20230518/afrika-1872629692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юар, россия, украина