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Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов - РИА Новости, 19.05.2023
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18:14 19.05.2023 (обновлено: 18:28 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vybory-1873000630.html
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов - РИА Новости, 19.05.2023
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу -... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:14
2023-05-19T18:28
турция
президентские выборы в турции
в мире
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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турция, президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов, Кылычдароглу — 45,07 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции на улице в Анкаре
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СТАМБУЛ, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.
Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
Сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана у штаб-квартиры Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ТурцияПрезидентские выборы в ТурцииВ миреКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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