https://ria.ru/20230519/vybory-1873000630.html
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов - РИА Новости, 19.05.2023
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу -... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:14
2023-05-19T18:14
2023-05-19T18:28
турция
президентские выборы в турции
в мире
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
Турция, Президентские выборы в Турции, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов, Кылычдароглу — 45,07 процента
СТАМБУЛ, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.
Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже
– 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.
По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.
Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
Турецкий выбор сделан, но отложен на две недели