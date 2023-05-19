https://ria.ru/20230519/vybory-1873000630.html

Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов - РИА Новости, 19.05.2023

Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу -... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:14

2023-05-19T18:14

2023-05-19T18:28

турция

президентские выборы в турции

в мире

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863581206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28f24f180f9f44839f74e4a96d124a08.jpg

СТАМБУЛ, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 45,07%, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов.Согласно опубликованным в официальной газете Resmi Gazete итогам выборов в Турции, Эрдоган получил 26 миллионов 86 тысяч 102 голоса, Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов. Кандидата от коалиции ATA Синана Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%), Мухаррема Индже – 0,41%. Явка составила 88,92%, недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов.По итогам голосования в зарубежных представительствах Эрдоган получил 57,7% голосов, Кылычдароглу – 39,6%. С учетом голосов, отданных избирателями в зарубежных представительствах и на погранпунктах, действующего президента поддержали 49,52% избирателей, Кылычдароглу – 44,88%.Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, президентские выборы в турции, в мире, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган