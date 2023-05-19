https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html

В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС

В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС - РИА Новости, 19.05.2023

В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:54

2023-05-19T15:54

2023-05-19T16:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

энергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Telegram-канале."Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе", — говорится в публикации. Киев активно работает над введением санкций против Москвы в атомной отрасли, указал украинский министр. По его мнению, процесс пойдет быстрее, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только в России.Галущенко указал, что украинский "Энергоатом" может развить потенциал уранодобывающей отрасли в сотрудничестве с канадской САМЕСО. Компании в апреле подписали контракты в рамках программы по использованию украинского урана для производства ядерного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля ввел 50-летние санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек".В апреле глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции ЕС против "Росатома", либо устанавливать ограничения в области ядерной энергетики с отсрочкой в два года, необходимые для завершения действующих контрактов. Впоследствии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики.

https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html

https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869356902.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии