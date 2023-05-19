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В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 19.05.2023 (обновлено: 16:59 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС - РИА Новости, 19.05.2023
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:54
2023-05-19T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
энергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Telegram-канале."Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе", — говорится в публикации. Киев активно работает над введением санкций против Москвы в атомной отрасли, указал украинский министр. По его мнению, процесс пойдет быстрее, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только в России.Галущенко указал, что украинский "Энергоатом" может развить потенциал уранодобывающей отрасли в сотрудничестве с канадской САМЕСО. Компании в апреле подписали контракты в рамках программы по использованию украинского урана для производства ядерного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля ввел 50-летние санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек".В апреле глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции ЕС против "Росатома", либо устанавливать ограничения в области ядерной энергетики с отсрочкой в два года, необходимые для завершения действующих контрактов. Впоследствии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики.
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html
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россия, украина, в мире, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Энергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о планах вытеснить Россию с рынка топлива для АЭС

© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплексаЮжно-Украинская АЭС
Южно-Украинская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса
Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Telegram-канале.
"Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе", — говорится в публикации.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить
13 мая, 12:54
Киев активно работает над введением санкций против Москвы в атомной отрасли, указал украинский министр. По его мнению, процесс пойдет быстрее, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только в России.
Галущенко указал, что украинский "Энергоатом" может развить потенциал уранодобывающей отрасли в сотрудничестве с канадской САМЕСО.
Компании в апреле подписали контракты в рамках программы по использованию украинского урана для производства ядерного топлива.
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
"Лишнего нет": Европе опять преподнесли сюрприз
20 апреля, 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля ввел 50-летние санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек".
В апреле глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции ЕС против "Росатома", либо устанавливать ограничения в области ядерной энергетики с отсрочкой в два года, необходимые для завершения действующих контрактов. Впоследствии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Киеве раскритиковали скорость введения европейских санкций против России
3 мая, 11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреЭнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ситуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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