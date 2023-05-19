https://ria.ru/20230519/ukraina-1872963720.html
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС - РИА Новости, 19.05.2023
В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:54
2023-05-19T15:54
2023-05-19T16:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
энергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина планирует наладить производство ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка, написал министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Telegram-канале."Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках. У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию "Росатома" в Европе", — говорится в публикации. Киев активно работает над введением санкций против Москвы в атомной отрасли, указал украинский министр. По его мнению, процесс пойдет быстрее, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только в России.Галущенко указал, что украинский "Энергоатом" может развить потенциал уранодобывающей отрасли в сотрудничестве с канадской САМЕСО. Компании в апреле подписали контракты в рамках программы по использованию украинского урана для производства ядерного топлива. Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля ввел 50-летние санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек".В апреле глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил поэтапно вводить санкции ЕС против "Росатома", либо устанавливать ограничения в области ядерной энергетики с отсрочкой в два года, необходимые для завершения действующих контрактов. Впоследствии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики.
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
https://ria.ru/20230420/uran-1866375858.html
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869356902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, в мире, энергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
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В Киеве заявили о желании заменить Россию на рынке топлива для АЭС
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о планах вытеснить Россию с рынка топлива для АЭС