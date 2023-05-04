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Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики - РИА Новости, 04.05.2023
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15:31 04.05.2023 (обновлено: 15:37 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/sanktsii-1869690322.html
Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики
Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики - РИА Новости, 04.05.2023
Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики
Венгрия не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:31
2023-05-04T15:37
в мире
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сейчас в ходе подготовки 11-го пакета санкций на нас оказывают огромное давление, чтобы мы допустили санкции в ядерной сфере. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этого точно не будет, потому что Венгрия не согласится ни на какие санкции в ядерной сфере, даже минимальные", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в соцсети. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику. Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее предложил поэтапно вводить санкции против российской госкорпорации "Росатом" или ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20230405/konfrontatsiya-1863222861.html
https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш", евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш", Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики

Сийярто: Венгрия не допустит даже минимальных санкций против ядерной энергетики России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сейчас в ходе подготовки 11-го пакета санкций на нас оказывают огромное давление, чтобы мы допустили санкции в ядерной сфере. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этого точно не будет, потому что Венгрия не согласится ни на какие санкции в ядерной сфере, даже минимальные", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Видеообращение транслировалось в соцсети.
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО
5 апреля, 15:06
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что строительство новых блоков АЭС "Пакш" является залогом энергобезопасности страны, поэтому Будапешт заблокирует любые инициативы, которые ограничивали бы сотрудничество с Россией в ядерной отрасли. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику.
Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее предложил поэтапно вводить санкции против российской госкорпорации "Росатом" или ввести санкции против РФ в области ядерной энергетики, но дать два года для завершения контрактов, в том числе по строительству новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
18 февраля, 17:51
 
В миреВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш"ЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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