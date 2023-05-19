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Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:14 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808024.html
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине - РИА Новости, 19.05.2023
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине
Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:14
2023-05-19T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Невское при помощи объективных средств наблюдения и контроля, артиллерийской разведкой ВС РФ был выявлен автомобиль "Урал" противника с личным составом, направляющийся на передовые позиции для осуществления ротационных мероприятий. При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении", - сообщил Марочко. По его данным, безвозвратные потери украинских силовиков составили восемь военнослужащих, еще порядка 13 получили ранения различной степени тяжести.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине

Марочко: украинский автомобиль с бойцами ВСУ подорвался на собственной мине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Невское при помощи объективных средств наблюдения и контроля, артиллерийской разведкой ВС РФ был выявлен автомобиль "Урал" противника с личным составом, направляющийся на передовые позиции для осуществления ротационных мероприятий. При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении", - сообщил Марочко.
По его данным, безвозвратные потери украинских силовиков составили восемь военнослужащих, еще порядка 13 получили ранения различной степени тяжести.
Военнослужащий около статуи льва, наряженной в военную форму, возле Львовской мэрии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 07:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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