https://ria.ru/20230519/ukraina-1872808024.html
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине - РИА Новости, 19.05.2023
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине
Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:14
2023-05-19T08:14
2023-05-19T08:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Автомобиль, перевозивший личный состав украинских войск, подорвался на собственном минном поле на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Невское при помощи объективных средств наблюдения и контроля, артиллерийской разведкой ВС РФ был выявлен автомобиль "Урал" противника с личным составом, направляющийся на передовые позиции для осуществления ротационных мероприятий. При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении", - сообщил Марочко. По его данным, безвозвратные потери украинских силовиков составили восемь военнослужащих, еще порядка 13 получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872806188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал, как автомобиль ВСУ подорвался на собственной мине
Марочко: украинский автомобиль с бойцами ВСУ подорвался на собственной мине