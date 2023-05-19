https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html
В США рассказали, сколько еще продержится Украина
В США рассказали, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 19.05.2023
В США рассказали, сколько еще продержится Украина
Украина не продержится дольше лета, ей необходимо сесть за стол переговоров до июля, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:59
2023-05-19T05:59
2023-05-19T11:20
специальная военная операция на украине
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украина
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина не продержится дольше лета, ей необходимо сесть за стол переговоров до июля, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.По словам Шаффера, Вооруженные силы Украины ежедневно тратят огромное количество снарядов для отражения российских ударов, что в конечном итоге приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту от российских ракет.Для сохранения человеческих жизней Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля, заключил он.
https://ria.ru/20230519/prigovor-1872794049.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США рассказали, сколько еще продержится Украина
Американский экс-разведчик Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета