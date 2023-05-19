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В США рассказали, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 19.05.2023 (обновлено: 11:20 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html
В США рассказали, сколько еще продержится Украина
В США рассказали, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 19.05.2023
В США рассказали, сколько еще продержится Украина
Украина не продержится дольше лета, ей необходимо сесть за стол переговоров до июля, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:59
2023-05-19T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина не продержится дольше лета, ей необходимо сесть за стол переговоров до июля, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.По словам Шаффера, Вооруженные силы Украины ежедневно тратят огромное количество снарядов для отражения российских ударов, что в конечном итоге приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту от российских ракет.Для сохранения человеческих жизней Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля, заключил он.
https://ria.ru/20230519/prigovor-1872794049.html
украина
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
В США рассказали, сколько еще продержится Украина

Американский экс-разведчик Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украина не продержится дольше лета, ей необходимо сесть за стол переговоров до июля, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
«
"Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (ВСУ. — Прим. ред.) этого не выдержат", — заявил он.
По словам Шаффера, Вооруженные силы Украины ежедневно тратят огромное количество снарядов для отражения российских ударов, что в конечном итоге приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту от российских ракет.
Для сохранения человеческих жизней Киеву необходимо сесть за стол переговоров до июля, заключил он.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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