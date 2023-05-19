https://ria.ru/20230519/turist-1872954127.html
В Россию возвращаются туристы из "экзотических" стран
В Россию возвращаются туристы из "экзотических" стран - РИА Новости, 19.05.2023
В Россию возвращаются туристы из "экзотических" стран
В Россию возвращаются иностранные туристы из "экзотических" дальних стран, так, на этой неделе "Интурист" принял первую группу гостей из Аргентины, на очереди – РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:23
2023-05-19T15:23
2023-05-19T15:23
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Россию возвращаются иностранные туристы из "экзотических" дальних стран, так, на этой неделе "Интурист" принял первую группу гостей из Аргентины, на очереди – заезды из Бразилии и Мексики, сообщает АТОР.Аргентинцы прилетели в Россию на стыковочных рейсах Emirates через Дубай. "Этот город становится главным хабом для путешествующих в Россию", – говорят в пресс-службе туроператора "Интурист".Гости из Аргентины прилетели в Москву, затем посетили Санкт-Петербург, а также Сергиев-Посад, Иркутск, Листвянку. Из Иркутска туристы на поезде отправились в Улан-Батор."Многие гости из Латинской Америки в России мечтают проехать по Транссибу. Но сейчас нет таких "сквозных" чартерных поездов, как раньше, поэтому мы предлагаем им комбинированные программы с экскурсиями в Москве, Санкт-Петербурге и перелетом в Иркутскую область для посещения Байкала", – рассказывают в "Интуристе".До пандемии страны Латинской Америки входили в топ-20 въездных рынков в РФ. Преимущественно такие туристы совмещали посещение России со странами Европы и добирались в Москву прямыми рейсами из Франции и Германии. Чаще всего путешественники приезжали в Россию летом, а также на праздничные даты в ноябре.Сейчас основной объем в организованном потоке у компании составляют туристы из Японии, Индии и китайцы, прибывшие по бизнес-визам."Гости из Латинской Америки, конечно же, не смогут заменить ни Китай, ни Индию по объемам, но, тем не менее, и этот “ручеек” начинает понемногу восстанавливаться", – отметили в "Интуристе".Также перспективными эксперты считают бизнес-туристов из Бразилии, которые, помимо деловой программы, находят время для посещения топовых достопримечательностей – Музеи московского Кремля, парк “Зарядье”, Большой театр.
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В Россию возвращаются туристы из "экзотических" стран
АТОР: в Россию возвращаются туристы из "экзотических" стран