https://ria.ru/20230519/sochi-1872733353.html

Эксперты по туризму назвали пять альтернатив Сочи этим летом

Эксперты по туризму назвали пять альтернатив Сочи этим летом - РИА Новости, 19.05.2023

Эксперты по туризму назвали пять альтернатив Сочи этим летом

Эксперты назвали пять альтернатив черноморскому побережью, сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей МТС Travel. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:35

2023-05-19T05:35

2023-05-19T05:35

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Эксперты назвали пять альтернатив черноморскому побережью, сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей МТС Travel.Первая в списке – Бурятия и ее главная жемчужина – озеро Байкал, которое республика делит с Иркутской областью. Еще одна местная достопримечательность, которая, по мнению экспертов, незаслуженно малоизвестна – это Баргузинская долина.Также Бурятия интересна тем, что является одним из центров буддизма в России. В 30 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ расположен Иволгинский дацан – монастырский комплекс 1945 года постройки, который открыт для посещения не только паломниками, но и туристами."Средняя цена на объекты размещения в республике летом, по данным МТС Travel, в сутки составляет 3,9 тысячи рублей, что в 2,5 раза меньше аналогичных цен в Сочи", - отметили в сервисе.На второй строчке рейтинга расположилась Республика Алтай. Люди едут туда пробовать горный трекинг, рафтинг, рыбачить, собирать травы и наслаждаться видами. "Сама дорога по Алтаю – Чуйский тракт – может являться целью путешествия. Этот маршрут был включен журналом National Geographic в список "Десять самых красивых автодорог мира", – отметили в компании. Там указали, что забронировать отель или другой объект размещения на Алтае летом можно в среднем за 8,1 тысячи рублей в сутки.Еще одно, по данным МТС Travel, перспективное туристическое направление – Мурманская область. Средняя цена на проживание в регионе этим летом составляет 4,6 тысячи рублей за ночь, что почти в два раза дешевле средней цены на объекты размещения летом в Санкт-Петербурге."Путешествуя по Мурманской области, можно увидеть северное сияние, тундру и китов. Больше всего шансов повстречать последних есть с мая по август рядом с селом Териберка. В это время на побережье Кольского полуострова много планктона, а рыба идет на нерест. Полакомиться сюда приплывают морские млекопитающие. Количество экскурсионных предложений очень большое круглый год, ведь иногда увидеть китов можно даже зимой", – рассказали в сервисе.На четвертой строчке – Приморский край, где средняя цена на отели пока остается невысокой: этим летом она составляет 5,9 тысячи рублей в сутки, что почти в два раза дешевле Сочи. "Вокруг материковой части Приморья расположены многочисленные острова, на которые можно отправиться с экскурсией. Среди них есть как крупные с постоянно проживающим населением и местными достопримечательностями, так и маленькие с экзотической флорой и фауной. Любители экстремального отдыха в Приморье могут попробовать дайвинг и серфинг", – указали в компании.Замыкает пятерку “летних альтернатив Сочи” Хакасия. И здесь одной из главных достопримечательностей является долина горной реки Белый Июс. Там можно увидеть настоящие сибирские степь и тайгу, целебные озера, пещеры, множество природных и исторических памятников. Тем, кто любит посещать крупные промышленные объекты, обязательно стоит отправиться к самой мощной действующей гидроэлектростанции в РФ. Средняя цена на гостиницы в Хакасии, по данным МТС Travel, этим летом составляет 4,9 тысячи рублей в сутки.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

https://ria.ru/20230518/sochi-1872649460.html

https://ria.ru/20230518/lissabon-1872464244.html

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