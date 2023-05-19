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Шойгу вручил награды бойцам группировки "Восток" - РИА Новости, 19.05.2023
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11:53 19.05.2023 (обновлено: 12:09 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/shoygu-1872864487.html
Шойгу вручил награды бойцам группировки "Восток"
Шойгу вручил награды бойцам группировки "Восток" - РИА Новости, 19.05.2023
Шойгу вручил награды бойцам группировки "Восток"
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:53
2023-05-19T12:09
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении. Среди прочего, министр поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, в частности, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу"."Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!", - приводят слова Шойгу в ведомстве.
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу вручил награды бойцам группировки "Восток"

Шойгу вручил ордена мужества и георгиевские кресты бойцам группировки "Восток"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции передового пункта управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении вручил военнослужащим государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении. Среди прочего, министр поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды за проявленные самоотверженность и героизм, в частности, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
"Высокие награды, – это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!", - приводят слова Шойгу в ведомстве.
Визит Шойгу в зону спецоперации
Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении
Вчера, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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