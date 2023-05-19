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Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 19.05.2023 (обновлено: 14:57 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/shoygu-1872862226.html
Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении
Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.05.2023
Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:47
2023-05-19T14:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, сообщили в военном ведомстве.Он поблагодарил бойцов и вручил им награды за проявленные самоотверженность и героизм.В частности, военные получили ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".Шойгу также заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба об обстановке, действиях ВСУ и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. Министр отметил высокую эффективность при выявлении и поражении военной техники и скоплений личного состава противника.Кроме того, глава ведомства поставил командованию группировки задачу продолжать активную комплексную разведку, чтобы заранее раскрывать планы противника и срывать их реализацию. Также Шойгу обратил особое внимание на "организацию всестороннего обеспечения войск" и создание условий для безопасного размещения бойцов.
https://ria.ru/20230513/drg-1871506490.html
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Визит Шойгу в зону спецоперации
Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне СВО
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россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Восток" в зоне спецоперации

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, сообщили в военном ведомстве.
Он поблагодарил бойцов и вручил им награды за проявленные самоотверженность и героизм.
«
"Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас и берегите себя!" — сказал глава ведомства.
В частности, военные получили ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".
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Шойгу также заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба об обстановке, действиях ВСУ и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. Министр отметил высокую эффективность при выявлении и поражении военной техники и скоплений личного состава противника.
Кроме того, глава ведомства поставил командованию группировки задачу продолжать активную комплексную разведку, чтобы заранее раскрывать планы противника и срывать их реализацию. Также Шойгу обратил особое внимание на "организацию всестороннего обеспечения войск" и создание условий для безопасного размещения бойцов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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