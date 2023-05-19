https://ria.ru/20230519/shoygu-1872862226.html

Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.05.2023

Шойгу проинспектировал пункт управления войсками на Запорожском направлении

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:47

2023-05-19T11:47

2023-05-19T14:57

специальная военная операция на украине

россия

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сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в зоне спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении, сообщили в военном ведомстве.Он поблагодарил бойцов и вручил им награды за проявленные самоотверженность и героизм.В частности, военные получили ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали "За отвагу".Шойгу также заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба об обстановке, действиях ВСУ и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. Министр отметил высокую эффективность при выявлении и поражении военной техники и скоплений личного состава противника.Кроме того, глава ведомства поставил командованию группировки задачу продолжать активную комплексную разведку, чтобы заранее раскрывать планы противника и срывать их реализацию. Также Шойгу обратил особое внимание на "организацию всестороннего обеспечения войск" и создание условий для безопасного размещения бойцов.

https://ria.ru/20230513/drg-1871506490.html

https://ria.ru/20230418/soveschanie-1866067499.html

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Визит Шойгу в зону спецоперации Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне СВО 2023-05-19T11:47 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр