Эрдоган объяснил продление зерновой сделки "особыми отношениями" с Путиным
Эрдоган заявил, что зерновую сделку продлили благодаря особым отношениям Турции с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что достигнуть договоренности по "продуктовой сделке" удалось благодаря "особым отношениям" Анкары с российским президентом Владимиром Путиным.
Турецкий лидер назвал подход Запада к таким странам, как Россия, "несбалансированным", при этом заявил, что в отношении таких стран нужен взвешенный подход. В качестве примера он привел зерновую инициативу, в которой Турция рассматривает не только интересы и нужды Запада, но и африканских стран, благодаря чему сделка была продлена.
"Как вы думаете, это стало возможным? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным", - заявил Эрдоган в эфире телеканала CNN.
В четверг в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.