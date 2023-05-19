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Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу - РИА Новости, 19.05.2023
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14:29 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872931179.html
Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу
Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу - РИА Новости, 19.05.2023
Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:29
2023-05-19T14:29
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях. "Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу CNN. Ранее Эрдоган отметил, что не может допустить нападок оппозиции на президента России Владимира Путина и на Россию, по его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу

Эрдоган заявил, что Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях.
"Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу CNN.
Ранее Эрдоган отметил, что не может допустить нападок оппозиции на президента России Владимира Путина и на Россию, по его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Эрдоган заявил, что Турция не достигла этапа ввода санкций против России
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