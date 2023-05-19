https://ria.ru/20230519/rossiya-1872931179.html

Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу

Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу - РИА Новости, 19.05.2023

Эрдоган заявил, что Россия и Турция нужны друг другу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:29

2023-05-19T14:29

2023-05-19T14:29

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции и РФ позитивные отношения: страны нуждаются друг в друге во всех возможных областях. "Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу CNN. Ранее Эрдоган отметил, что не может допустить нападок оппозиции на президента России Владимира Путина и на Россию, по его словам, отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872919214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире