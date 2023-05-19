https://ria.ru/20230519/rezervy-1872809259.html
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко - РИА Новости, 19.05.2023
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:35
2023-05-19T08:35
2023-05-19T08:35
специальная военная операция на украине
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском – ред.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины – ред.), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь", - сказал Марочко. Он уточнил, что зачастую при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html
артемовск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко
Военный эксперт Марочко: Киев перебрасывает резервы к Артемовску и Часову Яру