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Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко - РИА Новости, 19.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/rezervy-1872809259.html
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко - РИА Новости, 19.05.2023
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T08:35
2023-05-19T08:35
специальная военная операция на украине
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском – ред.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины – ред.), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь", - сказал Марочко. Он уточнил, что зачастую при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html
артемовск
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артемовск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко

Военный эксперт Марочко: Киев перебрасывает резервы к Артемовску и Часову Яру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском – ред.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины – ред.), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь", - сказал Марочко.
Он уточнил, что зачастую при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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