https://ria.ru/20230519/rezervy-1872809259.html

Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко

Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко - РИА Новости, 19.05.2023

Киев перебрасывает резервы к Артемовску, заявил Марочко

Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T08:35

2023-05-19T08:35

2023-05-19T08:35

специальная военная операция на украине

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Киев перебрасывает резервы к Артемовску, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Артемовск и Часов Яр (населенный пункт под Артемовском – ред.) отмечены отдельные группы резервов (вооруженных формирований Украины – ред.), которые в сжатые сроки перебрасываются на те участки, где есть необходимость для восполнения безвозвратных и санитарных потерь", - сказал Марочко. Он уточнил, что зачастую при выезде на эвакуацию раненых в медицинских автомобилях уже присутствуют украинские военнослужащие, которые должны заменить выбывших из строя сослуживцев. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230519/boepripasy-1872704817.html

артемовск

луганская народная республика

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Влада Копылова

артемовск, луганская народная республика, андрей марочко