https://ria.ru/20230519/poligon-1872864741.html
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону - РИА Новости, 19.05.2023
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:54
2023-05-19T11:54
2023-05-19T11:54
экономика
россия
дальний восток
юрий трутнев
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. "Если по Северному морскому пути работа с участием министерства проводится значительно, то большой активности Минвостокразвития в работе по развитию Восточного полигона я не вижу. Понимаю, что там есть другие уполномоченные органы - Минтранс, РЖД, но это наша с вами важнейшая задача. Без развития транспортных магистралей мы никакую экономику с вами развить не сможем", - сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. РЖД уже реализуют проекты в рамках второго этапа. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность Восточного полигона выросла до 158 миллионов тонн.
https://realty.ria.ru/20230426/infrastruktura-1867804675.html
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дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, юрий трутнев, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону
Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития по развитию Восточному полигону