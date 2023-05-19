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Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону - РИА Новости, 19.05.2023
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11:54 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/poligon-1872864741.html
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону - РИА Новости, 19.05.2023
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:54
2023-05-19T11:54
экономика
россия
дальний восток
юрий трутнев
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. "Если по Северному морскому пути работа с участием министерства проводится значительно, то большой активности Минвостокразвития в работе по развитию Восточного полигона я не вижу. Понимаю, что там есть другие уполномоченные органы - Минтранс, РЖД, но это наша с вами важнейшая задача. Без развития транспортных магистралей мы никакую экономику с вами развить не сможем", - сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. РЖД уже реализуют проекты в рамках второго этапа. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность Восточного полигона выросла до 158 миллионов тонн.
https://realty.ria.ru/20230426/infrastruktura-1867804675.html
россия
дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, юрий трутнев, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону

Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития по развитию Восточному полигону

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона.
"Если по Северному морскому пути работа с участием министерства проводится значительно, то большой активности Минвостокразвития в работе по развитию Восточного полигона я не вижу. Понимаю, что там есть другие уполномоченные органы - Минтранс, РЖД, но это наша с вами важнейшая задача. Без развития транспортных магистралей мы никакую экономику с вами развить не сможем", - сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. РЖД уже реализуют проекты в рамках второго этапа. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году.
В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность Восточного полигона выросла до 158 миллионов тонн.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокЮрий ТрутневМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
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