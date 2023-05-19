https://ria.ru/20230519/poligon-1872864741.html

Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону

Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону - РИА Новости, 19.05.2023

Трутнев раскритиковал работу Минвостокразвития по Восточному полигону

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:54

2023-05-19T11:54

2023-05-19T11:54

экономика

россия

дальний восток

юрий трутнев

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о низкой активности Минвостокразвития РФ в работе по развитию Восточного полигона. "Если по Северному морскому пути работа с участием министерства проводится значительно, то большой активности Минвостокразвития в работе по развитию Восточного полигона я не вижу. Понимаю, что там есть другие уполномоченные органы - Минтранс, РЖД, но это наша с вами важнейшая задача. Без развития транспортных магистралей мы никакую экономику с вами развить не сможем", - сказал Трутнев на итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. РЖД уже реализуют проекты в рамках второго этапа. Комплекс мероприятий призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок. Цель второго этапа модернизации Восточного полигона - увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн в 2024 году. В 2023 году РЖД прогнозируют увеличение провозных способностей Восточного полигона до 173 миллионов тонн и планируют перевезти по нему больше 160 миллионов тонн. По итогам 2022 года провозная мощность Восточного полигона выросла до 158 миллионов тонн.

https://realty.ria.ru/20230426/infrastruktura-1867804675.html

россия

дальний восток

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Влада Копылова

экономика, россия, дальний восток, юрий трутнев, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)