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Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам - РИА Новости, 19.05.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:40 19.05.2023 (обновлено: 15:40 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам - РИА Новости, 19.05.2023
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, Бали и во Вьетнам, большинство из регионов России, соответствующая информация опубликована на... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:40
2023-05-19T15:40
туризм
новости - туризм
занзибар
бали
вьетнам
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
ираэро
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, Бали и во Вьетнам, большинство из регионов России, соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.В частности, Red Wings теперь может формировать программу из нескольких российских городов в Индонезию. Перевозчик вправе ставить рейсы на остров Бали из Владивостока, Новосибирска, Самары, Казани, Иркутска, Жуковского, Екатеринбурга, Уфы, Хабаровска и Санкт-Петербурга.AZUR air получила допуски в Танзанию, на остров Занзибар. Авиакомпания может летать из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска."ИрАэро" готова планировать вылеты из аэропортов ДФО и Сибири в Нячанг и Ханой, а также из Самары в Шарджу."Аэрофлот" и Red Wings могут летать в Тунис из Москвы: в Энфиду и на Джербу.Что касается Турции, то из Пулково прямые рейсы в Измир могут запустить Red Wings и Smartavia, а из Омска в Анталью – AZUR air.Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Сначала авиавласти обеих стран должны согласовать перелеты и выдать соответствующие разрешения перевозчикам.
https://ria.ru/20230519/samolet-1872814704.html
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бали
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новости - туризм, занзибар, бали, вьетнам, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, ираэро, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Занзибар, Бали, Вьетнам, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air, ИрАэро, куда можно лететь, Туризм
Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам

Росавиация выдала допуски в Танзанию, Индонезию и Вьетнам российским перевозчикам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, Бали и во Вьетнам, большинство из регионов России, соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.
В частности, Red Wings теперь может формировать программу из нескольких российских городов в Индонезию. Перевозчик вправе ставить рейсы на остров Бали из Владивостока, Новосибирска, Самары, Казани, Иркутска, Жуковского, Екатеринбурга, Уфы, Хабаровска и Санкт-Петербурга.
AZUR air получила допуски в Танзанию, на остров Занзибар. Авиакомпания может летать из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска.
"ИрАэро" готова планировать вылеты из аэропортов ДФО и Сибири в Нячанг и Ханой, а также из Самары в Шарджу.
"Аэрофлот" и Red Wings могут летать в Тунис из Москвы: в Энфиду и на Джербу.
Что касается Турции, то из Пулково прямые рейсы в Измир могут запустить Red Wings и Smartavia, а из Омска в Анталью – AZUR air.
Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Сначала авиавласти обеих стран должны согласовать перелеты и выдать соответствующие разрешения перевозчикам.
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ТуризмНовости - ТуризмЗанзибарБалиВьетнамФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur AirИрАэрокуда можно лететьТуризм
 
 
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