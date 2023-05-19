https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html

Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам

Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам - РИА Новости, 19.05.2023

Росавиация выдала новые допуски на полеты на Занзибар, Бали и во Вьетнам

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, Бали и во Вьетнам, большинство из регионов России, соответствующая информация опубликована на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:40

2023-05-19T10:40

2023-05-19T15:40

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azur air

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на Занзибар, Бали и во Вьетнам, большинство из регионов России, соответствующая информация опубликована на официальном портале ведомства.В частности, Red Wings теперь может формировать программу из нескольких российских городов в Индонезию. Перевозчик вправе ставить рейсы на остров Бали из Владивостока, Новосибирска, Самары, Казани, Иркутска, Жуковского, Екатеринбурга, Уфы, Хабаровска и Санкт-Петербурга.AZUR air получила допуски в Танзанию, на остров Занзибар. Авиакомпания может летать из Уфы, Красноярска, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Омска."ИрАэро" готова планировать вылеты из аэропортов ДФО и Сибири в Нячанг и Ханой, а также из Самары в Шарджу."Аэрофлот" и Red Wings могут летать в Тунис из Москвы: в Энфиду и на Джербу.Что касается Турции, то из Пулково прямые рейсы в Измир могут запустить Red Wings и Smartavia, а из Омска в Анталью – AZUR air.Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Сначала авиавласти обеих стран должны согласовать перелеты и выдать соответствующие разрешения перевозчикам.

https://ria.ru/20230519/samolet-1872814704.html

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новости - туризм, занзибар, бали, вьетнам, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, ираэро, куда можно лететь, туризм