Рейтинг@Mail.ru
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/patrushev-1872929070.html
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы - РИА Новости, 19.05.2023
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы
Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:23
2023-05-19T14:23
россия
финляндия
швеция
николай патрушев
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_0:67:2395:1414_1920x0_80_0_0_0d958046b1bd9e342895078fe04fc67a.jpg
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. "В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - подчеркнул он. По его словам, пока "остается ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время". Так, требуется "принять меры по совершенствованию системы управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности", "исключить случаи проникновения на территорию округа лиц с преступными намерениями" и "завершить мероприятия по обеспечению информационной безопасности на приграничных территориях, обеспечить их гарантированное покрытие российским телерадиовещанием и мобильной связью". Помимо этого нужно "завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение объектов пограничной инфраструктуры в Мурманской, Ленинградской областях и республике Карелия к российским источникам энергоснабжения", указал секретарь Совбеза РФ. Он также потребовал "ускорить создание инфраструктуры для комфортного проживания членов семей военнослужащих пограничных органов". Патрушев заверил, что "контроль за реализацией указанных задач будет продолжен".
https://ria.ru/20230519/patrushev-1872895273.html
https://ria.ru/20230519/terakty-1872916321.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032076_65:0:2154:1567_1920x0_80_0_0_375582fc5e38f8fc972e7cf6a46106b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, швеция, николай патрушев, нато, безопасность
Россия, Финляндия, Швеция, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы

Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы с учетом расширения НАТО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
"В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов
Вчера, 13:04
По его словам, пока "остается ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время". Так, требуется "принять меры по совершенствованию системы управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности", "исключить случаи проникновения на территорию округа лиц с преступными намерениями" и "завершить мероприятия по обеспечению информационной безопасности на приграничных территориях, обеспечить их гарантированное покрытие российским телерадиовещанием и мобильной связью".
Помимо этого нужно "завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение объектов пограничной инфраструктуры в Мурманской, Ленинградской областях и республике Карелия к российским источникам энергоснабжения", указал секретарь Совбеза РФ.
Он также потребовал "ускорить создание инфраструктуры для комфортного проживания членов семей военнослужащих пограничных органов". Патрушев заверил, что "контроль за реализацией указанных задач будет продолжен".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Риски терактов на фоне СВО существенно выросли, заявил Патрушев
Вчера, 13:51
 
РоссияФинляндияШвецияНиколай ПатрушевНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала