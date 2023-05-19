https://ria.ru/20230519/patrushev-1872929070.html
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы - РИА Новости, 19.05.2023
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы
Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:23
2023-05-19T14:23
2023-05-19T14:23
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финляндия
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СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. "В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - подчеркнул он. По его словам, пока "остается ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время". Так, требуется "принять меры по совершенствованию системы управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности", "исключить случаи проникновения на территорию округа лиц с преступными намерениями" и "завершить мероприятия по обеспечению информационной безопасности на приграничных территориях, обеспечить их гарантированное покрытие российским телерадиовещанием и мобильной связью". Помимо этого нужно "завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение объектов пограничной инфраструктуры в Мурманской, Ленинградской областях и республике Карелия к российским источникам энергоснабжения", указал секретарь Совбеза РФ. Он также потребовал "ускорить создание инфраструктуры для комфортного проживания членов семей военнослужащих пограничных органов". Патрушев заверил, что "контроль за реализацией указанных задач будет продолжен".
https://ria.ru/20230519/patrushev-1872895273.html
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россия, финляндия, швеция, николай патрушев, нато, безопасность
Россия, Финляндия, Швеция, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы
Патрушев поставил задачи по охране северо-западной границы с учетом расширения НАТО
СЫКТЫВКАР, 19 мая – РИА Новости. Все задачи по надежной охране государственной границы на Северо-Западе должны быть неукоснительно исполнены, в том числе с учетом вступления в НАТО Финляндии и перспектив присоединения Швеции к альянсу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.
"В условиях нарастания угроз национальной безопасности в пограничной сфере, в том числе в связи с вступлением Финляндии в НАТО и планируемым вступлением в данный Североатлантический блок Швеции, все поставленные задачи по обеспечению надежной защиты и охраны государственной границы в Северо-Западном федеральном округе должны быть неукоснительно исполнены", - подчеркнул он.
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По его словам, пока "остается ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в ближайшее время". Так, требуется "принять меры по совершенствованию системы управления силами и средствами, участвующими в пограничной деятельности", "исключить случаи проникновения на территорию округа лиц с преступными намерениями" и "завершить мероприятия по обеспечению информационной безопасности на приграничных территориях, обеспечить их гарантированное покрытие российским телерадиовещанием и мобильной связью".
Помимо этого нужно "завершить реконструкцию, техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу РФ, а также подключение объектов пограничной инфраструктуры в Мурманской, Ленинградской областях
и республике Карелия к российским источникам энергоснабжения", указал секретарь Совбеза РФ.
Он также потребовал "ускорить создание инфраструктуры для комфортного проживания членов семей военнослужащих пограничных органов". Патрушев заверил, что "контроль за реализацией указанных задач будет продолжен".
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