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В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления - РИА Новости, 19.05.2023
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16:51 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html
В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления
В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления - РИА Новости, 19.05.2023
В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления
Четверо подростков, учащихся 7-9-х классов, попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом, их в бессознательном состоянии доставила скорая помощь... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:51
2023-05-19T16:51
происшествия
санкт-петербург
россия
подростки
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Четверо подростков, учащихся 7-9-х классов, попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом, их в бессознательном состоянии доставила скорая помощь из торгового центра в Колпино, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Петербурга. "Скорую" вызвали прохожие, подростки были в бессознательном состоянии, двое - в самом торговом центре, еще двое найдены на скамейке и на остановке рядом. Их увезли в больницу, они в реанимации", - сообщил источник. Собеседник агентства добавил, что сейчас проводятся необходимые исследования, чтобы понять, чем отравились подростки. По его информации, полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что школьники в четверг около 17.00 пришли на территорию торгового центра, перемещались хаотично, их походка и координация были нарушены. Через некоторое время им стало плохо, подростки стали падать. Также, по словам источника, ранее один из подростков попадал в поле зрения полиции из-за употребления алкоголя.
https://ria.ru/20230517/otravlenie-1872466269.html
https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, подростки, дети
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Подростки, Дети
В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления

Четверо школьников в Петербурге попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Четверо подростков, учащихся 7-9-х классов, попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом, их в бессознательном состоянии доставила скорая помощь из торгового центра в Колпино, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Петербурга.
"Скорую" вызвали прохожие, подростки были в бессознательном состоянии, двое - в самом торговом центре, еще двое найдены на скамейке и на остановке рядом. Их увезли в больницу, они в реанимации", - сообщил источник.
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Собеседник агентства добавил, что сейчас проводятся необходимые исследования, чтобы понять, чем отравились подростки.
По его информации, полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что школьники в четверг около 17.00 пришли на территорию торгового центра, перемещались хаотично, их походка и координация были нарушены.
Через некоторое время им стало плохо, подростки стали падать. Также, по словам источника, ранее один из подростков попадал в поле зрения полиции из-за употребления алкоголя.
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