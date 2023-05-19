https://ria.ru/20230519/otravlenie-1872980269.html

В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления

В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления - РИА Новости, 19.05.2023

В Петербурге четверо школьников попали в реанимацию из-за отравления

Четверо подростков, учащихся 7-9-х классов, попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом, их в бессознательном состоянии доставила скорая помощь... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:51

2023-05-19T16:51

2023-05-19T16:51

происшествия

санкт-петербург

россия

подростки

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126653_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_397b4daf56fcea2faeee50b86a70ff7d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Четверо подростков, учащихся 7-9-х классов, попали в реанимацию после отравления неизвестным веществом, их в бессознательном состоянии доставила скорая помощь из торгового центра в Колпино, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах Петербурга. "Скорую" вызвали прохожие, подростки были в бессознательном состоянии, двое - в самом торговом центре, еще двое найдены на скамейке и на остановке рядом. Их увезли в больницу, они в реанимации", - сообщил источник. Собеседник агентства добавил, что сейчас проводятся необходимые исследования, чтобы понять, чем отравились подростки. По его информации, полиция отследила по камерам видеонаблюдения, что школьники в четверг около 17.00 пришли на территорию торгового центра, перемещались хаотично, их походка и координация были нарушены. Через некоторое время им стало плохо, подростки стали падать. Также, по словам источника, ранее один из подростков попадал в поле зрения полиции из-за употребления алкоголя.

https://ria.ru/20230517/otravlenie-1872466269.html

https://ria.ru/20230503/otravlenie-1869424291.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия, подростки, дети