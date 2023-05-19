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В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови - РИА Новости, 19.05.2023
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови
Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:15
2023-05-19T16:15
2023-05-19T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град". Отмечается, что повреждения в результате обстрела зафиксированы по семи адресам в пешей доступности от центра крови. Представительство определило, что противник также вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь из артиллерии калибром 155 мм. Согласно ему, ответственность за обстрелы несут украинские командир 55-й отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур и командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой полковник Алексей Шандар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, роман качур, сцкк, украина, вооруженные силы украины
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В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови