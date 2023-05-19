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В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови

В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови - РИА Новости, 19.05.2023

В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови

Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:15

2023-05-19T16:15

2023-05-19T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град". Отмечается, что повреждения в результате обстрела зафиксированы по семи адресам в пешей доступности от центра крови. Представительство определило, что противник также вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь из артиллерии калибром 155 мм. Согласно ему, ответственность за обстрелы несут украинские командир 55-й отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур и командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой полковник Алексей Шандар.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, роман качур, сцкк, украина, вооруженные силы украины