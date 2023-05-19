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В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/obstrel-1872969158.html
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови - РИА Новости, 19.05.2023
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови
Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:15
2023-05-19T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
роман качур
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град". Отмечается, что повреждения в результате обстрела зафиксированы по семи адресам в пешей доступности от центра крови. Представительство определило, что противник также вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь из артиллерии калибром 155 мм. Согласно ему, ответственность за обстрелы несут украинские командир 55-й отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур и командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой полковник Алексей Шандар.
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, роман качур, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Роман Качур, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле повреждено здание Республиканского центра крови

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Республиканский центр крови минздрава ДНР получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что украинские войска в 01.10 обстреляли Ворошиловский район Донецка восемью ракетами из РСЗО "Град".
«
"Зафиксированы повреждения... Республиканский центр крови Министерства здравоохранение ДНР, ул. Розы Люксембург, 61", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что повреждения в результате обстрела зафиксированы по семи адресам в пешей доступности от центра крови.
Представительство определило, что противник также вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Александрополь из артиллерии калибром 155 мм. Согласно ему, ответственность за обстрелы несут украинские командир 55-й отдельной артиллерийской бригады полковник Роман Качур и командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой полковник Алексей Шандар.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоман КачурСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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