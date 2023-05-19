Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в материале РИА Новости.
Москва
В Историческом музее РИА Новости представит масштабный показ музейных VR-проектов: "Музей исчезнувших картин", "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Нюрнберг: VRдикт народов", "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция". А еще — разработку нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк
Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.
Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.
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© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
Вид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
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Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.
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Вид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
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В Новой Третьяковке будет квест по выставке "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи", концерт "Истории о классических партитурах и авторах" и диджей-сет. Еще гостей ждут экскурсии, лекция об архитектурной графике и показ фильмов с фестиваля дебютов "Святая Анна".
В Пушкинском музее — серия экскурсий. Тема одной из них — "Вслед за скарабеем: египетские символы и мода". Объяснят, например, уместны ли татуировки с иероглифами. На другой — расскажут о различиях в изображении эмоций в искусстве разных эпох.
В Музее Победы организуют мероприятие о героях СВО. В зале проекта "Zaветaм Vерны" реальные истории о спецоперации расскажут ее участники.
Санкт-Петербург
Ансамбли "Амариллис" и "Монплезир" исполнят старинные танцы в Эрмитаже. Еще в музее прозвучат сочинения Луиджи Боккерини и Генри Перселла и проведут экскурсию по чердаку Главного штаба.
© Фото : Пресс-служба Русского музеяСтрогановский дворец
Строгановский дворец
© Фото : Пресс-служба Русского музея
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© iStock.com / Aleksei SavinЗдание Пермской государственной художественной галереи
Здание Пермской государственной художественной галереи
© iStock.com / Aleksei Savin
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© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. АрсеньеваГлавный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
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Строгановский дворец
© Фото : Пресс-служба Русского музея
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Здание Пермской государственной художественной галереи
© iStock.com / Aleksei Savin
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Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
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Площадкой акции в Русском музее станет Строгановский дворец. Гостей здесь будет встречать артисты в костюмах эпохи барокко. Вечер сопроводят концерты групп "Летания", "ALLEGRO Санкт-Петербург" и квартет мандолин "Фейерверк".
Регионы России
Музей Мирового океана в Калининграде ждет гостей 19 мая к 20.00 на Набережной исторического флота. Расскажут о морских обитателях, научат ставить парус. Продолжится акция 20 мая, но уже в Морском выставочном центре (Светлогорск).
В Пермской художественной галерее запланирована серия экскурсий. Посетители узнают о жизни купцов Каменских, истории Спасо-Преображенского собора, фактах и легендах о пермской деревянной скульптуре. Также состоятся несколько встреч и мастер-классов. На одном из них будут печатать открытки в технике линогравюры.
Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке тоже подготовил обширную программу на 20 мая. Например, здесь расскажут о легендах древних государств и мифах шаманов.
© Фото : Екатеринбургский музей изобразительных искусствЗдание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Здание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
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Здание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
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В Национальном музее Республики Татарстан прочитают лекции о предыстории Отечественной войны 1812 года и значении Волги для региона. Еще здесь покажут кукольный спектакль "Как Петрушка коня продавал", выступят струнный квартет "Казанское трио и друзья", джаз-оркестр "Фантазия", государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой и другие коллективы.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств юных посетителей научат, как смастерить куклу-марионетку. В ночи проведут экскурсии о русской иконописи XVII – начала ХХ века, уральском художественном литье из чугуна, отечественном искусстве XX и не только. Еще в программе викторины и арт-показы.
В Нижегородском кремле проведут иммерсивную экскурсию, устроят мастер-класс по игре в старинные русские шахматы. Выступят на акции клубы исторической реконструкции.
Музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде подготовил серию занятий. Например, поделятся советами по созданию городецкой росписи.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде.
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Музей истории художественных промыслов
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© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗвонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
Звонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
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Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде.
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Музей истории художественных промыслов
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Звонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
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Музей ивановского ситца организует показ моделей студентов местного политехнического университета. Тема дефиле — "повседневный шарм с очаровательным настроением модного винтажа". Также запланирован мастер-класс инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации молодых инвалидов "Грани". Он посвящен технике точечного рисунка на ткань.
Концерт "Фолк/Ретро/Джаз storries", выступления группы "КУКУБАРИТОН" и джаз-рок квартета "СольНефть" состоятся в Ярославском музее‑заповеднике. Есть мероприятия для юных зрителей: спектакль "Истории из леса", путешествие-квест "Культурные истории", интерактивная музыкальная программа "Как Петрушка песни пел".
Подробности о событиях акции размещены на сайтах музеев и на портале Культура.РФ.
Ранее сообщалось об открытии выставки "Логос: голос конструктивизма" в Центре Зотов.