https://ria.ru/20230519/nochmuzeev-1871936616.html

Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"

Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев" - РИА Новости, 19.05.2023

Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"

В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:45

2023-05-19T17:45

2023-05-19T17:45

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ночь музеев

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в материале РИА Новости. МоскваВ Историческом музее РИА Новости представит масштабный показ музейных VR-проектов: "Музей исчезнувших картин", "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Нюрнберг: VRдикт народов", "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция". А еще — разработку нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов".В Новой Третьяковке будет квест по выставке "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи", концерт "Истории о классических партитурах и авторах" и диджей-сет. Еще гостей ждут экскурсии, лекция об архитектурной графике и показ фильмов с фестиваля дебютов "Святая Анна".В Пушкинском музее — серия экскурсий. Тема одной из них — "Вслед за скарабеем: египетские символы и мода". Объяснят, например, уместны ли татуировки с иероглифами. На другой — расскажут о различиях в изображении эмоций в искусстве разных эпох. В Музее Победы организуют мероприятие о героях СВО. В зале проекта "Zaветaм Vерны" реальные истории о спецоперации расскажут ее участники. Санкт-ПетербургАнсамбли "Амариллис" и "Монплезир" исполнят старинные танцы в Эрмитаже. Еще в музее прозвучат сочинения Луиджи Боккерини и Генри Перселла и проведут экскурсию по чердаку Главного штаба. Площадкой акции в Русском музее станет Строгановский дворец. Гостей здесь будет встречать артисты в костюмах эпохи барокко. Вечер сопроводят концерты групп "Летания", "ALLEGRO Санкт-Петербург" и квартет мандолин "Фейерверк". Регионы РоссииМузей Мирового океана в Калининграде ждет гостей 19 мая к 20.00 на Набережной исторического флота. Расскажут о морских обитателях, научат ставить парус. Продолжится акция 20 мая, но уже в Морском выставочном центре (Светлогорск). В Пермской художественной галерее запланирована серия экскурсий. Посетители узнают о жизни купцов Каменских, истории Спасо-Преображенского собора, фактах и легендах о пермской деревянной скульптуре. Также состоятся несколько встреч и мастер-классов. На одном из них будут печатать открытки в технике линогравюры. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке тоже подготовил обширную программу на 20 мая. Например, здесь расскажут о легендах древних государств и мифах шаманов. В Национальном музее Республики Татарстан прочитают лекции о предыстории Отечественной войны 1812 года и значении Волги для региона. Еще здесь покажут кукольный спектакль "Как Петрушка коня продавал", выступят струнный квартет "Казанское трио и друзья", джаз-оркестр "Фантазия", государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой и другие коллективы.В Екатеринбургском музее изобразительных искусств юных посетителей научат, как смастерить куклу-марионетку. В ночи проведут экскурсии о русской иконописи XVII – начала ХХ века, уральском художественном литье из чугуна, отечественном искусстве XX и не только. Еще в программе викторины и арт-показы. В Нижегородском кремле проведут иммерсивную экскурсию, устроят мастер-класс по игре в старинные русские шахматы. Выступят на акции клубы исторической реконструкции. Музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде подготовил серию занятий. Например, поделятся советами по созданию городецкой росписи. Музей ивановского ситца организует показ моделей студентов местного политехнического университета. Тема дефиле — "повседневный шарм с очаровательным настроением модного винтажа". Также запланирован мастер-класс инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации молодых инвалидов "Грани". Он посвящен технике точечного рисунка на ткань. Концерт "Фолк/Ретро/Джаз storries", выступления группы "КУКУБАРИТОН" и джаз-рок квартета "СольНефть" состоятся в Ярославском музее‑заповеднике. Есть мероприятия для юных зрителей: спектакль "Истории из леса", путешествие-квест "Культурные истории", интерактивная музыкальная программа "Как Петрушка песни пел". Подробности о событиях акции размещены на сайтах музеев и на портале Культура.РФ.Ранее сообщалось об открытии выставки "Логос: голос конструктивизма" в Центре Зотов.

https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, ночь музеев