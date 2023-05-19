Рейтинг@Mail.ru
Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев" - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/nochmuzeev-1871936616.html
Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"
Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев" - РИА Новости, 19.05.2023
Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"
В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:45
2023-05-19T17:45
культура
новости культуры
музеи
выставки
ночь музеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872702057_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_cf3ef8102befc29ace869cbf317e08f0.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в материале РИА Новости. МоскваВ Историческом музее РИА Новости представит масштабный показ музейных VR-проектов: "Музей исчезнувших картин", "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Нюрнберг: VRдикт народов", "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция". А еще — разработку нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов".В Новой Третьяковке будет квест по выставке "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи", концерт "Истории о классических партитурах и авторах" и диджей-сет. Еще гостей ждут экскурсии, лекция об архитектурной графике и показ фильмов с фестиваля дебютов "Святая Анна".В Пушкинском музее — серия экскурсий. Тема одной из них — "Вслед за скарабеем: египетские символы и мода". Объяснят, например, уместны ли татуировки с иероглифами. На другой — расскажут о различиях в изображении эмоций в искусстве разных эпох. В Музее Победы организуют мероприятие о героях СВО. В зале проекта "Zaветaм Vерны" реальные истории о спецоперации расскажут ее участники. Санкт-ПетербургАнсамбли "Амариллис" и "Монплезир" исполнят старинные танцы в Эрмитаже. Еще в музее прозвучат сочинения Луиджи Боккерини и Генри Перселла и проведут экскурсию по чердаку Главного штаба. Площадкой акции в Русском музее станет Строгановский дворец. Гостей здесь будет встречать артисты в костюмах эпохи барокко. Вечер сопроводят концерты групп "Летания", "ALLEGRO Санкт-Петербург" и квартет мандолин "Фейерверк". Регионы РоссииМузей Мирового океана в Калининграде ждет гостей 19 мая к 20.00 на Набережной исторического флота. Расскажут о морских обитателях, научат ставить парус. Продолжится акция 20 мая, но уже в Морском выставочном центре (Светлогорск). В Пермской художественной галерее запланирована серия экскурсий. Посетители узнают о жизни купцов Каменских, истории Спасо-Преображенского собора, фактах и легендах о пермской деревянной скульптуре. Также состоятся несколько встреч и мастер-классов. На одном из них будут печатать открытки в технике линогравюры. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке тоже подготовил обширную программу на 20 мая. Например, здесь расскажут о легендах древних государств и мифах шаманов. В Национальном музее Республики Татарстан прочитают лекции о предыстории Отечественной войны 1812 года и значении Волги для региона. Еще здесь покажут кукольный спектакль "Как Петрушка коня продавал", выступят струнный квартет "Казанское трио и друзья", джаз-оркестр "Фантазия", государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой и другие коллективы.В Екатеринбургском музее изобразительных искусств юных посетителей научат, как смастерить куклу-марионетку. В ночи проведут экскурсии о русской иконописи XVII – начала ХХ века, уральском художественном литье из чугуна, отечественном искусстве XX и не только. Еще в программе викторины и арт-показы. В Нижегородском кремле проведут иммерсивную экскурсию, устроят мастер-класс по игре в старинные русские шахматы. Выступят на акции клубы исторической реконструкции. Музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде подготовил серию занятий. Например, поделятся советами по созданию городецкой росписи. Музей ивановского ситца организует показ моделей студентов местного политехнического университета. Тема дефиле — "повседневный шарм с очаровательным настроением модного винтажа". Также запланирован мастер-класс инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации молодых инвалидов "Грани". Он посвящен технике точечного рисунка на ткань. Концерт "Фолк/Ретро/Джаз storries", выступления группы "КУКУБАРИТОН" и джаз-рок квартета "СольНефть" состоятся в Ярославском музее‑заповеднике. Есть мероприятия для юных зрителей: спектакль "Истории из леса", путешествие-квест "Культурные истории", интерактивная музыкальная программа "Как Петрушка песни пел". Подробности о событиях акции размещены на сайтах музеев и на портале Культура.РФ.Ранее сообщалось об открытии выставки "Логос: голос конструктивизма" в Центре Зотов.
https://ria.ru/20230518/vystavka-1872564572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872702057_482:0:3066:1938_1920x0_80_0_0_215c944ffe4a39b6037b3494c9c6eee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, выставки, ночь музеев
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Ночь музеев

Показ мод, концерты и экскурсии: как в России пройдет "Ночь музеев"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В городах России 20 мая вновь проводится акция "Ночь музеев". Где пройдет показ мод, мастер-класс по игре в старинные русские шахматы и научат ставить парус — в материале РИА Новости.

Москва

В Историческом музее РИА Новости представит масштабный показ музейных VR-проектов: "Музей исчезнувших картин", "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля", "Нюрнберг: VRдикт народов", "Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция". А еще — разработку нового проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМонумент Победы на Поклонной горе в Москве.
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкВид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге вечером
Вид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 4

Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Вид на здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге с Дворцового моста на Неве.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
4 из 4
В Новой Третьяковке будет квест по выставке "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи", концерт "Истории о классических партитурах и авторах" и диджей-сет. Еще гостей ждут экскурсии, лекция об архитектурной графике и показ фильмов с фестиваля дебютов "Святая Анна".
В Пушкинском музее — серия экскурсий. Тема одной из них — "Вслед за скарабеем: египетские символы и мода". Объяснят, например, уместны ли татуировки с иероглифами. На другой — расскажут о различиях в изображении эмоций в искусстве разных эпох.
В Музее Победы организуют мероприятие о героях СВО. В зале проекта "Zaветaм Vерны" реальные истории о спецоперации расскажут ее участники.

Санкт-Петербург

Ансамбли "Амариллис" и "Монплезир" исполнят старинные танцы в Эрмитаже. Еще в музее прозвучат сочинения Луиджи Боккерини и Генри Перселла и проведут экскурсию по чердаку Главного штаба.
© Фото : Пресс-служба Русского музеяСтрогановский дворец
Строгановский дворец
Строгановский дворец
© Фото : Пресс-служба Русского музея
1 из 4
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на Музей Мирового океана в Калининграде.
#ОткрываяРоссию. Калининград и Калининградская область
Вид на Музей Мирового океана в Калининграде.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4
© iStock.com / Aleksei SavinЗдание Пермской государственной художественной галереи
Здание Пермской государственной художественной галереи
Здание Пермской государственной художественной галереи
© iStock.com / Aleksei Savin
3 из 4
© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. АрсеньеваГлавный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева
4 из 4
Строгановский дворец
© Фото : Пресс-служба Русского музея
1 из 4
Вид на Музей Мирового океана в Калининграде.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 4
Здание Пермской государственной художественной галереи
© iStock.com / Aleksei Savin
3 из 4
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева
4 из 4
Площадкой акции в Русском музее станет Строгановский дворец. Гостей здесь будет встречать артисты в костюмах эпохи барокко. Вечер сопроводят концерты групп "Летания", "ALLEGRO Санкт-Петербург" и квартет мандолин "Фейерверк".

Регионы России

Музей Мирового океана в Калининграде ждет гостей 19 мая к 20.00 на Набережной исторического флота. Расскажут о морских обитателях, научат ставить парус. Продолжится акция 20 мая, но уже в Морском выставочном центре (Светлогорск).
В Пермской художественной галерее запланирована серия экскурсий. Посетители узнают о жизни купцов Каменских, истории Спасо-Преображенского собора, фактах и легендах о пермской деревянной скульптуре. Также состоятся несколько встреч и мастер-классов. На одном из них будут печатать открытки в технике линогравюры.
Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке тоже подготовил обширную программу на 20 мая. Например, здесь расскажут о легендах древних государств и мифах шаманов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Национальный музей Республики Татарстан.

Национальный музей Республики Татарстан в Казани

Национальный музей Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
© Фото : Екатеринбургский музей изобразительных искусствЗдание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Здание культурно-просветительского центра Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге
Здание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
© Фото : Екатеринбургский музей изобразительных искусств
2 из 2

Национальный музей Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
Здание культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
© Фото : Екатеринбургский музей изобразительных искусств
2 из 2
В Национальном музее Республики Татарстан прочитают лекции о предыстории Отечественной войны 1812 года и значении Волги для региона. Еще здесь покажут кукольный спектакль "Как Петрушка коня продавал", выступят струнный квартет "Казанское трио и друзья", джаз-оркестр "Фантазия", государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой и другие коллективы.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств юных посетителей научат, как смастерить куклу-марионетку. В ночи проведут экскурсии о русской иконописи XVII – начала ХХ века, уральском художественном литье из чугуна, отечественном искусстве XX и не только. Еще в программе викторины и арт-показы.
В Нижегородском кремле проведут иммерсивную экскурсию, устроят мастер-класс по игре в старинные русские шахматы. Выступят на акции клубы исторической реконструкции.
Музей истории художественных промыслов в Нижнем Новгороде подготовил серию занятий. Например, поделятся советами по созданию городецкой росписи.
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 4
© Фото : Музей истории художественных промыслов/ВКонтактеМузей истории художественных промыслов
Музей истории художественных промыслов
Музей истории художественных промыслов
© Фото : Музей истории художественных промыслов/ВКонтакте
2 из 4
© РИА НовостиСтанок для нанесения рисунка. Музей ивановского ситца
Станок для нанесения рисунка. Музей ивановского ситца
Станок для нанесения рисунка. Музей ивановского ситца
© РИА Новости
3 из 4
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗвонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
Звонница Спасо-Преображенского монастыря и преображенский собор XVI века на территории Ярославского кремля
Звонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 4
Музей истории художественных промыслов
© Фото : Музей истории художественных промыслов/ВКонтакте
2 из 4
Станок для нанесения рисунка. Музей ивановского ситца
© РИА Новости
3 из 4
Звонница Спасо-Преображенского монастыря (в центре) и преображенский собор XVI века (слева) на территории Ярославского кремля.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Музей ивановского ситца организует показ моделей студентов местного политехнического университета. Тема дефиле — "повседневный шарм с очаровательным настроением модного винтажа". Также запланирован мастер-класс инклюзивной ремесленно-творческой мастерской организации молодых инвалидов "Грани". Он посвящен технике точечного рисунка на ткань.
Концерт "Фолк/Ретро/Джаз storries", выступления группы "КУКУБАРИТОН" и джаз-рок квартета "СольНефть" состоятся в Ярославском музее‑заповеднике. Есть мероприятия для юных зрителей: спектакль "Истории из леса", путешествие-квест "Культурные истории", интерактивная музыкальная программа "Как Петрушка песни пел".
Подробности о событиях акции размещены на сайтах музеев и на портале Культура.РФ.
Ранее сообщалось об открытии выставки "Логос: голос конструктивизма" в Центре Зотов.
Посетительница фотографирует коллажи работы Ивана Голицына из серии Светотени. Тени забытых предков на выставке Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова. Из новых поступлений в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В Третьяковке показали графику Малевича и Родченко из новых поступлений
18 мая, 13:11
 
КультураНовости культурыМузеиВыставкиНочь музеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала