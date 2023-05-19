https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html

Небензя назвал главную цель Запада на Украине

Небензя назвал главную цель Запада на Украине - РИА Новости, 19.05.2023

Небензя назвал главную цель Запада на Украине

Коллективный Запад, поставляя оружие Киеву, руководствуется не "ценностями гуманизма", а стремлением нанести России стратегическое поражение, заявил на... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:17

2023-05-19T02:17

2023-05-19T02:17

украина

россия

киев

василий небензя

оон

евросоюз

еврокомиссия

жозеп боррель

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ООН, 19 мая – РИА Новости. Коллективный Запад, поставляя оружие Киеву, руководствуется не "ценностями гуманизма", а стремлением нанести России стратегическое поражение, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, "в основе этого лежит очевидное стремление и далее диктовать всем свою волю и свои так называемые правила". Как указал Небензя, на накачку Украины вооружениями тратятся миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, которые перетекают на счета западного военно-промышленного комплекса. "В прошлом декабре конгресс США одобрил выделение 48 миллиардов долларов на военную помощь Украине, на днях объявлено о новом транше в 1,2 миллиарда долларов США. Не так давно и (глава дипломатии Евросоюза) Жозеп Боррель отчитался, что суммарная помощь Киеву со стороны стран и организаций одного только ЕС составила 16 миллиардов евро", - заявил постпред. "Тот же Боррель предложил выделить 3,5 миллиарда евро на дополнительное финансирование "Европейского фонда мира", средства которого используются для оплаты военных поставок Украине. Пора бы уже назвать вещи своими именами и переименовать "Европейский фонд мира" в Европейский фонд войны", - добавил Небензя. По его словам, Еврокомиссия планирует выделить еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. Сообщается также о планах Германии направить самый крупный объем так называемой помощи на 2,7 миллиарда евро, отметил Небензя. Как указал постпред, эта помощь будет заключаться в боевых машинах, танках Leopard, зенитных установках, сотнях управляемых ракет, разведывательных беспилотниках и машинах логистической поддержки. "В совокупности же страны НАТО, как отмечал генсекретарь организации Йенс Столтенберг, уже выделили на нужды ВСУ свыше 65 миллиардов евро. Для сравнения – на продовольственную безопасность в 2021–2023 годах потрачено 18 миллиардов долларов. Вот они, настоящие приоритеты коллективного Запада", - заметил Небензя. По его словам, номенклатура поставок последовательно расширяется, выходя далеко за рамки оборонительных вооружений. Как заявил постпред, европейские страны сообщают, что на Украину уже отправлены 600 танков. "Ведется обсуждение поставок боевой авиации – истребителей и бомбардировщиков. В странах Европы развернуто обучение экипажей, в Германии, по сообщениям СМИ, осуществляется подготовка сил специального назначения", - сказал он.

https://ria.ru/20230519/pobeda-1872786917.html

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872005095.html

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украина, россия, киев, василий небензя, оон, евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель, йенс столтенберг