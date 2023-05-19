https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873024580.html

В Молдавии раскрыли, когда страна объединится с Румынией

В Молдавии раскрыли, когда страна объединится с Румынией - РИА Новости, 19.05.2023

В Молдавии раскрыли, когда страна объединится с Румынией

Объединение Молдавии и Румынии может произойти после вступления республики в Евросоюз, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью порталу... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T19:36

2023-05-19T19:36

2023-05-19T19:59

в мире

молдавия

румыния

евросоюз

европа

кишинев

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии может произойти после вступления республики в Евросоюз, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro.Сейчас необходимо сосредоточиться на стирании границ между гражданами, пояснил министр."Давайте сделаем сотрудничество между властями частью общего пространства. Речь идет о транспорте, телекоммуникациях, энергетике, а после этого тема политического союза будет иметь совершенно иную окраску и в Кишиневе, и в Бухаресте", — сказал Парликов.Согласно опросам общественного мнения, против объединения двух стран выступают около 60 процентов граждан Молдавии и около 55 процентов жителей Румынии.Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858570325.html

https://ria.ru/20230518/gaz-1872612226.html

молдавия

румыния

европа

кишинев

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, румыния, евросоюз, европа, кишинев