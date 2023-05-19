В Молдавии раскрыли, когда страна объединится с Румынией
Министр энергетики Молдавии Парликов: страна объединится с Румынией после интеграции в ЕС
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии может произойти после вступления республики в Евросоюз, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro.
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"Объединение произойдет через интеграцию Молдавии в ЕС. После этого исчезнут существующие на данный момент границы в виде инфраструктуры, таможни, роуминга, когда они исчезнут из повседневного опыта людей, тогда будет легче провести политико-административное объединение", — отметил глава ведомства.
Сейчас необходимо сосредоточиться на стирании границ между гражданами, пояснил министр.
"Давайте сделаем сотрудничество между властями частью общего пространства. Речь идет о транспорте, телекоммуникациях, энергетике, а после этого тема политического союза будет иметь совершенно иную окраску и в Кишиневе, и в Бухаресте", — сказал Парликов.
Согласно опросам общественного мнения, против объединения двух стран выступают около 60 процентов граждан Молдавии и около 55 процентов жителей Румынии.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с Россией из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.