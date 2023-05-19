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Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.05.2023
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10:03 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/mishustin-1872823140.html
Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином
Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.05.2023
Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:03
2023-05-19T10:03
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать третьего - 24 мая в соответствии с договоренностью, достигнутой с китайской стороной, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом. В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений. "Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая", - добавили в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html
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китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, политика
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Политика
Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином

Премьер Мишустин посетит Китай 23-24 мая, где встретится с Си Цзиньпином

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать третьего - 24 мая в соответствии с договоренностью, достигнутой с китайской стороной, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом. В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
"Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая", - добавили в пресс-службе правительства.
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КитайРоссияМихаил МишустинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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