https://ria.ru/20230519/mishustin-1872823140.html

Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином

Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином - РИА Новости, 19.05.2023

Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:03

2023-05-19T10:03

2023-05-19T10:03

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба кабмина. "Двадцать третьего - 24 мая в соответствии с договоренностью, достигнутой с китайской стороной, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом. В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений. "Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая", - добавили в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, политика