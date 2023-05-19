Мишустин встретится в Китае с Си Цзиньпином
Премьер Мишустин посетит Китай 23-24 мая, где встретится с Си Цзиньпином
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом, там он встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме, сообщила пресс-служба кабмина.
"Двадцать третьего - 24 мая в соответствии с договоренностью, достигнутой с китайской стороной, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом. В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.
"Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая", - добавили в пресс-службе правительства.