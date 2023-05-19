В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров
Детеныш кошачьих лемуров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров.
"В нашем зоопарке снова произошло приятное событие: у самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыш Нимфы появился на свет 17 апреля, а Атреи — 20 марта", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что детеныши подрастают и даже учатся сами лазать по ветвям. Работники по уходу за животными отмечают, что малыши очень активные и любопытные.
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"Лемуры — социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детенышами и с удовольствием играют с ними", — рассказали в зоопарке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.