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В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей - РИА Новости, 19.05.2023
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Хорошие новости
 
21:34 19.05.2023 (обновлено: 21:41 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/lemury-1873044998.html
В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей
В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей - РИА Новости, 19.05.2023
В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей
Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T21:34
2023-05-19T21:41
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россия
ленинградский зоопарк
общество
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. "В нашем зоопарке снова произошло приятное событие: у самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыш Нимфы появился на свет 17 апреля, а Атреи — 20 марта", — говорится в публикации в Telegram-канале. Отмечается, что детеныши подрастают и даже учатся сами лазать по ветвям. Работники по уходу за животными отмечают, что малыши очень активные и любопытные. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20230505/lemur-1869910296.html
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санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, общество
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградский зоопарк, Общество, Хорошие новости
В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыДетеныш кошачьих лемуров
Детеныш кошачьих лемуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Детеныш кошачьих лемуров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров.
"В нашем зоопарке снова произошло приятное событие: у самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыш Нимфы появился на свет 17 апреля, а Атреи — 20 марта", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что детеныши подрастают и даже учатся сами лазать по ветвям. Работники по уходу за животными отмечают, что малыши очень активные и любопытные.
«

"Лемуры — социальные животные, и все члены семейства очень дружелюбно отнеслись к пополнению. Алфей, Нимфа и Атрея стараются уделять крошкам как можно больше внимания, а другие члены группы помогают ухаживать за детенышами и с удовольствием играют с ними", — рассказали в зоопарке.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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