https://ria.ru/20230519/lemury-1873044998.html

В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей - РИА Новости, 19.05.2023

В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T21:34

2023-05-19T21:34

2023-05-19T21:41

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Ленинградский зоопарк сообщил о появлении на свет двух детенышей кошачьих лемуров. "В нашем зоопарке снова произошло приятное событие: у самца кошачьих лемуров Алфея и самок Нимфы и Атреи родились два детеныша. Малыш Нимфы появился на свет 17 апреля, а Атреи — 20 марта", — говорится в публикации в Telegram-канале. Отмечается, что детеныши подрастают и даже учатся сами лазать по ветвям. Работники по уходу за животными отмечают, что малыши очень активные и любопытные. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, общество